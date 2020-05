A nem régiben génterápián átesett, SMA-ban szenvedő kisfiú édesanyja jó hírekről számolt be a Facebook oldalán. A kisfiú újrakezdheti a gyógytornát, és állítógépet is kap.

A gerincvelői izomsorvadással küzdő Leviért egy ország fogott össze anno. Szerencsére a génterápia sikeres volt, hamarosan állítógépet kaphat a gyerek. Édesanyja mesélt a Facebook oldalán arról, hogy a kisfiú nem viselte túl jól a méretvételt, noha az nem járt fájdalommal. De így is hatalmas az öröm a családban. Ráadásul végre újra megkezdhetik a gyógytornát is:

„Csütörtöktől végre megkezdjük a gyógytornát is. Nagyon hiányzik, persze, itthon én is tornáztatom Levit, de azért ez nem hasonlítható egy szakember tudásához" – mesélte az anyuka.

Sajnos Levi március óta nem találkozhatott édesapjával, mert félő, hogy a munkahelyről hazaviszi a koronavírust, ezért rokonokhoz költözött.

„Nagyon hiányzik a gyerekeknek is. Reméljük, lassan ennek az egésznek vége és újra együtt lehetünk."