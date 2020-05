A két válogatott kajakos, Varga Ádám és Noé Zsombor szintén elkapták a koronavírust, de ők is azok közé tartoznak, akik teljesen tünetmentesen estek át a betegségen. Erről számolt be néhány hete a híres énekes is, aki azt mondta: saját magán sosem vette volna észre, hogy beteg.

A két sportoló szerencsére már teljesen egészséges, a legutóbbi koronavírus-tesztjük negatív eredményt mutatott - írta meg a Nemzeti Sport Schmidt Gábor, a Magyar Kajak-kenu Szövetség (MKKSZ) elnökének szavait a Hír TV-nek adott interjú alapján.

Azt is elmondták, hogy a két férfi nagyon fegyelmezetten viselkedett és kellően komolyan vették a kéthetes karantént.