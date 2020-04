Skrapits Erik neve sokaknak ismerős lehet, hiszen ő volt a No Thanx zenekar énekese. Az együttesről ugyan már nem sokat hallani az utóbbi években, de Erikről annál inkább. A fiatal híresség ugyanis még abban az évben kiadott egy szólólemezt, miután kilépett az együttesből. Sőt, még a 2016-os X-Faktorban is indult.

Most azonban nem a zenei pályafutása miatt emlegetik a nevét, hanem a koronavírus miatt, hiszen sajnos már ő is fertőzöttek közé tartozik. Nemrég egy videót posztolt az Instagram oldalára, amelyben elárulta: egy minimális szaglásvesztése ugyan van, de azon kívül semmilyen más tünete nincs. Teljesen egészségesnek érzi magát, és ez számára sokkal ijesztőbb, mintha érzékelné a betegséget.