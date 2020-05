Gáspár Evelinnek már tavaly megjósolták az esetleges cukorbetegséget, ugyanis a folyamatos koplalás kifejezetten kártékony a szervezetre nézve. Az orvosa akkor azt is elmondta, hogy szigorú diétát kell tartania, ha szeretné visszafordítani ezt a folyamatot. A fiatal híresség most őszintén elmesélte, hogy állnak jelenleg a dolgok:

"Fokozottan odafigyelek arra, hogy mit eszem, gyógyszereket szedek, de a szénhidrátbevitel mértéke a legfontosabb, valamint rendszeresen edzek is Ha vége a karanténidőszaknak, alávetem magam egy teljes kivizsgálásnak, hogy megtudjam, javult-e az állapotom vagy esetleg rosszabbodott. Én úgy érzem, pozitív irányba változott" - mesélte a HOT! Magazinnak.

Evelin azt is elárulta, hogy a családjukban sajnos többen is megküzdöttek már a kórral, többek között a nagyszülei is emiatt hunytak el. Innen szemlélve még jobban bántja, hogy Bea nem foglalkozik ezzel, pedig neki is szednie kellene bizonyos gyógyszereket:

"Anya nem foglalkozik ezzel, nem szedi a gyógyszereit. Pedig az egyik nagymamám és nagypapám is ebbe halt bele. Komolyan kell ezt venni!"