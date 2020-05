Madár Vera pár hónapja különös változásokat észlelt magán, aminek először nem is szentelt különösebb figyelmet, később azonban kiderült, hogy a tüneteket egy betegség okozza.

„Tavaly felszedtem pár kilót, amit nem igazán értettem, mert nem ettem többet, és nem mozogtam kevesebbet, mint előtte. Emellett gyakran fáradt voltam, de mindig volt rá valami magyarázat, hogy miért lehet. Aztán, mikor heteken keresztül teljesen levert voltam, úgy döntöttem, hogy kivizsgáltatom magam. Hamar kiderült: Hashimoto kórban szenvedek, ami egy autoimmun gyulladás. Azóta erre gyógyszert szedek, és minden értékem rendben van, a panaszaim pedig teljesen megszűntek. Azonban emiatt a betegség miatt a jelenlegi helyzetben még jobban kell vigyáznom magamra. Elkezdtem hát egy immunerősítő kúrát, négyféle gyógynövény keverékével, amik egymást hatását felerősítve stimulálják a szervezet védekezőmechanizmusát. Az egyik gyógynövény például ezerféle baktérium és vírus ellen is képes harcolni, egy kínai gyógyfű arra sarkallhatja a csontvelőt, hogy minél több fehérvérsejt szabaduljon ki belőle, és azok bekebelezik a bennünket megbetegítő baktériumokat és vírusokat. Az utóbbi időben nem tudtam teljesen elszigetelődni, hiszen én látom el az anyukámat, és újra kezdtük a sorozat forgatásait is. Rengeteg emberrel kell így közvetlen kapcsolatban lennem, a bajok pedig nem kopogtatnak, mint megtapasztaltam. A nehezén túl vagyok, de be kell látnom, a jövőben sokkal jobban kell vigyáznom magamra, de hiszek abban, hogy így már elég erős az immunrendszerem" – magyarázta Madár Vera.

„Nagyon különös, hogy a sorozatban alakított karakterem mennyire sokban hasonlít hozzám. Én tényleg nagyon hiszek a természetes megoldásokban, gyógynövényekben, ahogy Gyöngyi is. A legsokkolóbb pedig az volt, hogy nem sokkal azután tért vissza a stáb a nyári szünetről, hogy megkaptam a diagnózist a betegségemről. Nézegettem a szövegkönyvet, és láttam, hogy mindenféle vizsgálatra megy majd Gyöngyi. Ahogy egyre jobban beleástam magam a szövegbe, hideg zuhanyként ért a diagnózis. Nem hittem a szememnek, hiszen nem beszéltem senkinek arról, hogy mi történt velem. Különös egybeesés, de ha rá gondolok, kicsit még mindig megborzongok!" – tette hozzá a színésznő.