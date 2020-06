Sokan érzékenyek a frontokra, és bizony megsínylik az időjárás-változásokat. Míg valaki észre sem veszi őket, addig másoknál erősebb rosszulléteket is magával hozhat a hőmérséklet ingadozása, a légnyomás vagy a páratartalom változása, ez pedig nagyon megnehezítheti a mindennapokat. Szerencsére van néhány természetes praktika, amellyel enyhíthetőek a tünetek.

Sokan nem is tudják, hogy frontérzékenyek, mivel nem hozzák összefüggésbe a rossz közérzetet, fáradtságot, fejfájást vagy ízületi fájdalmakat az időjárás megváltozásával. Hazánkban pedig különösen változékony az idő, és gyakran jönnek-mennek a különböző frontok. Az idősek, a csecsemők, a változó korban lévők, illetve a cukorbetegséggel és magas vérnyomással küzdő emberek erre hatványozottan érzékenyek.

Nem mindegy, hogy hideg vagy meleg frontról beszélünk, ugyanis mindkettő más-más tünetet okozhat az emberi szervezetben.

Milyen tüneteket okoznak a frontok?

Melegfront esetén nő a hőmérséklet és a pártartalom, de a légnyomás csökken. Ennek hatására a pulzusszám megemelkedik, csökken a koncentrációképesség, ingerlékenyebbek, fáradékonyabbak lehetünk, előjöhet migrénes fejfájás. Fokozódnak a szív- és érrendszeri panaszok, megnőhet az infarktus és trombózis kialakulásának esélye, felerősödnek az allergiás tünetek és vérnyomás problémák alakulhatnak ki. Ezek a tünetek már a front érkezése előtt jelentkeznek.

Amikor hidegfront érkezik, csökken a hőmérséklet és a páratartalom, viszont nő a légnyomás. Ez pedig ízületi fájdalmakhoz, nyugtalansághoz, alvászavarokhoz, vérnyomás emelkedéshez vezethet. Nagyobb eséllyel alakulnak ki epilepsziás és asztmás rohamok, gyomor- epe- és vesegörcsök. Ilyenkor megnő a koraszülések aránya is. Szintén okozhat ingerlékenységet, fáradtságot, tompulhatnak a reflexet, mint a melegfrontnál. Ám ez esetben a tüneteket a front átvonulása alatt és után érezhetjük leginkább.

Mit tehetünk ellene?

A különféle gyógyteák sokat segíthetnek a frontérzékenység kellemetlen tüneteivel szemben. A gyömbértea például kiváló stresszoldó, és segít ellazulni, harmóniába kerülni. Az orbáncfű szintén nyugtató hatással van az idegekre. Ha görcsös panaszokkal küzdünk, akkor a cickafark tea remek megoldás. A kurkuma a gyulladáscsökkentésben és az izomfájdalmak enyhítésében kiváló, ezenkívül hígítja a vért, és javítja a keringést. A citromfű mind a hidegfront, mind pedig a melegfront esetén ajánlott, ugyanis magas illóolaj tartalma miatt kiváló görcsoldó és nyugtató hatású.

A hideg-meleg váltózuhany sokat segíthet a nehéz napokon, ugyanis ez nagyon jó hatással van a keringésre, és megedzi a hőszabályozó rendszerünket. A migrénes fejfájás megelőzésében is sokat segíthet. A váltózuhanyt mindig hideg vízzel fejezzük be.

Akár hiszed, akár nem, a sport még a frontérzékenységre is kihat. Ha nem mozogsz eleget, az felerősítheti a panaszokat. A rendszeres testmozgás javítja a vérkeringést, az oxigénellátást, illetve a stresszre is jó hatással van. Még jobb, ha szabadban sportolunk, és szoktatjuk magunkat az időjárás változásához.

Az ingerlékenység ellen hatásosak a gyógynövényes illóolajok. Párologtathatjuk őket vagy fürdővízbe is csepegtethetünk. A citromfű olaja remek az idegek erősítésére és nyugtatására, a levendula szintén oldja a feszültséget, és enyhíti a depressziót, lehangoltságot. A keserűnarancs kiváló alvászavarok ellen. A borsmenta olaj pedig javítja a koncentrálóképességet.

Nagyon sokat számít a megfelelő táplálkozás és a vitaminbevitel is, ha rosszul éled meg az időjárás-változásokat. A B2, C és K vitamin, illetve a kálium és magnézium csökkentheti a kellemetlen tüneteket. Lehetőleg fogyasszunk sok rostban gazdag ételt, nyers zöldséget és gyümölcsöt, tojást, sajtokat, olajokat, és kerüljük a finomított élelmiszereket, gyorsételeket, a gyulladásokat okozó cukrot és alkoholt. Ami még nagyon fontos, hogy figyelj oda a folyadékbevitelre, mert ezen is nagyon sok múlik.