A Z generáció új kedvence az Island Girl Beauty: úgy akarnak kinézni, mintha az egész nyarat egy szigeten töltötték volna

2025-ben a bohém stílus mellett továbbra is hódít a letisztult, természetes esztétika – ennek a kettőnek a találkozásából született meg az Island Girl Beauty. Ez a trend a gondtalanságot, könnyedséget és természetességet helyezi előtérbe: úgy érzékeltet tengerparti hangulatot, hogy közben minimális készülődést igényel. A hangsúly a makulátlan bőrön, a napcsókolta ragyogáson és a szinte észrevétlen szépségen van – mintha csak most jöttünk volna a homokos partról.

Az Island Girl Beauty trend a természetességet hirdeti

Forrás: Shutterstock

Island Girl Beauty szerint a bőrápolás mindennél fontosabb

A Z generáció számára már jóval vonzóbb a természetesen ragyogó, egészséges arcbőr, mint a vastag, maszkszerű sminkrétegek. Úgy szeretnének kinézni, mintha a nap simogatta volna őket szépre — nem pedig úgy, mintha órákat töltöttek volna a tükör előtt. A bőrápolás szakértői szerint ennek a hatásnak az alapja a tudatos bőrvédelem: a fényvédő nem választás kérdése, hanem nélkülözhetetlen lépés. Az arcra minden nap fényvédőt visznek fel, a testre pedig olajat a napfényben csillanó, egészséges fényhatás érdekében — így még naplemente idején is ragyognak.

A tudatos bőrápolás mindennek az alapja

Forrás: Shutterstock

Minimális smink, hangsúlyos vonalak

A szépségápolásban is egyre fontosabb a természetesség, ezért is üt ekkorát ez a trend. Az Island Girl Beautyval olyan hatást szeretnének elérni a Z generációsok, mintha most jöttek volna a strandról. Ehhez highlightert, bronzosítót és a pirosítót használnak, nem is keveset, a szempillaspirállal azonban óvatosan bánnak. A lényeg, hogy merj játszani a színekkel, és ezt hagyd keveredni a frissességgel!

Hullámos, vizes hatású haj

A stílus egyik elengedhetetlen eleme a hullámos, laza, vizes hatású haj. Ez az úgynevezett wet look, amit hajolajjal egész könnyen el lehet érni. Nagyon fontos, hogy semmiképp se tűnjön a haj természetellenesnek - ha egy kicsit kócos, akkor még szexi hatást is kölcsönöz a frizurának. Az Island Girl Beauty lookba beleférnek még az egyszerű hajfonatok és a konytok is, ezek praktikusak a nyári hőségben.

A vízes hatású haj tökéletesen passzol ehhez a trendhez

Forrás: Shutterstock

Gyengéd színek

A hangsúly a letisztultságon van. Leggyakrabban a halvány rózsaszín és barackszínek fordulnak elő a sminkekben, de egy visszafogott zöld, kék vagy sárga is ütős lehet.