A Z generáció új kedvence az Island Girl Beauty: úgy akarnak kinézni, mintha az egész nyarat egy szigeten töltötték volna

Shutterstock - PeopleImages.com - Yuri A
trend TikTok nyár tengerpart
Gyüre Bernadett
2025.08.20.
Az idei nyár legnagyobb trendje nem látványos ruhákról vagy sminktrükkökről szól, hanem egy egészen új életérzésről. Az Island Girl Beauty nem csupán trend – sokkal inkább egy gondolkodásmód, amely a természetességet, a tudatosságot és a szabad, gondtalan életstílust ünnepli. Nem véletlen, hogy a Z generáció rajong érte.

2025-ben a bohém stílus mellett továbbra is hódít a letisztult, természetes esztétika – ennek a kettőnek a találkozásából született meg az Island Girl Beauty. Ez a trend a gondtalanságot, könnyedséget és természetességet helyezi előtérbe: úgy érzékeltet tengerparti hangulatot, hogy közben minimális készülődést igényel. A hangsúly a makulátlan bőrön, a napcsókolta ragyogáson és a szinte észrevétlen szépségen van – mintha csak most jöttünk volna a homokos partról.

Az Island Girl Beauty trend a természetességet hirdeti
Az Island Girl Beauty trend a természetességet hirdeti
Forrás: Shutterstock

Island Girl Beauty szerint a bőrápolás mindennél fontosabb

A Z generáció számára már jóval vonzóbb a természetesen ragyogó, egészséges arcbőr, mint a vastag, maszkszerű sminkrétegek. Úgy szeretnének kinézni, mintha a nap simogatta volna őket szépre — nem pedig úgy, mintha órákat töltöttek volna a tükör előtt. A bőrápolás szakértői szerint ennek a hatásnak az alapja a tudatos bőrvédelem: a fényvédő nem választás kérdése, hanem nélkülözhetetlen lépés. Az arcra minden nap fényvédőt visznek fel, a testre pedig olajat a napfényben csillanó, egészséges fényhatás érdekében — így még naplemente idején is ragyognak.

A side profile of a beautiful young woman with glowing skin, soft lighting, and a serene expression. Perfect for skincare advertisements, beauty campaigns, or wellness promotions.
A tudatos bőrápolás mindennek az alapja
Forrás: Shutterstock

Minimális smink, hangsúlyos vonalak

A szépségápolásban is egyre fontosabb a természetesség, ezért is üt ekkorát ez a trend. Az Island Girl Beautyval olyan hatást szeretnének elérni a Z generációsok, mintha most jöttek volna a strandról. Ehhez highlightert, bronzosítót és a pirosítót használnak, nem is keveset, a szempillaspirállal azonban óvatosan bánnak.  A lényeg, hogy merj játszani a színekkel, és ezt hagyd keveredni a frissességgel!

@emnouuuuu Island girl makeup 🌺🌴 le résultat mais OMG 😍😍😍😍😍 incroyable #beautytok #makeuphacks #girls #islandgirl ♬ Amazing - INNA

Hullámos, vizes hatású haj

A stílus egyik elengedhetetlen eleme a hullámos, laza, vizes hatású haj. Ez az úgynevezett wet look, amit hajolajjal egész könnyen el lehet érni. Nagyon fontos, hogy semmiképp se tűnjön a haj természetellenesnek - ha egy kicsit kócos, akkor még szexi hatást is kölcsönöz a frizurának. Az Island Girl Beauty lookba beleférnek még az egyszerű hajfonatok és a konytok is, ezek praktikusak a nyári hőségben.

Beauty portrait of an attractive smiling sensual young woman with wet brunette long hair standing isolated over gray background, touching her face, posing
A vízes hatású haj tökéletesen passzol ehhez a trendhez
Forrás: Shutterstock

Gyengéd színek

A hangsúly a letisztultságon van. Leggyakrabban a halvány rózsaszín és barackszínek fordulnak elő a sminkekben, de egy visszafogott zöld, kék vagy sárga is ütős lehet. 

Bohém kiegészítők

Az Island Girl Beauty bátran nyúl a tengerpartokat idéző kiegészítőkhöz. Elterjedtek a kagyló és korall formák, a különböző vízi motívumok – ezeket akár ékszerként és hajdíszként is hordják. Nagyon népszerűek a hatalmas virágok, amik Hawaii-t idézik.

@17_stoneybologna #creatorsearchinsights #fy #fypage #fashioninspo #outfitideas #y2koutfits #y2kaesthetic #girly #islandgirl #tropical ♬ Originalton - luna ☆

Hailey Bieber is imádja az Island Girl Beautyt

Hailey Bieber idén nyáron többször is bemutatta, milyen az Island Girl Beauty. Az üzletasszony nagyon szereti a visszafogott színeket és sminket, amely nem túlozzák el arcvonásait, hanem inkább diszkrét csillogást adna a bőrének. Ma a természetesség a nyerő a hírességek körében is.

Népszerűségének az is okot adhat, hogy ezzel a stílussal rengeteg időt meg lehet spórolni. Nem kell reggelente órákat tölteni a tükör előtt, hogy nagyzoló sminkek készüljenek el. Pont amennyire visszafogott, annyira feltűnő, hiszen eleganciát és hitelességet sugároz! A természetesség megélése ugyanolyan önkifejező lehet, mint egy extrém smink.

