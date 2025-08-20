Helen Mirren üzent a fiataloknak: „Az idősebb generáció is szexel és szórakozik”

Helen Mirren nem egy tipikus nyugdíjas, Bár 80 éves kora akár azt is megengedné és megkívánná, hogy sokat pihenjen, hiszen már mindent elért, amit színésznő Hollywoodban és azon kívül elérhet, ő nem nyugszik. Forgat, színházban játszik és vezet. Nagyon jól. Legalábbis ezt mondja magáról, és ebből nem is enged.

Helen Mirren bár 80 éves, nem a számoknak hisz, hanem a léleknek

Forrás: NurPhoto

Helen Mirren nem bánja, hogy öregszik, de egy dolog azért nagyon bosszantja

Helen Mirren legendás karrierje során sokféle díjat és kitüntetést szerzett. 2003-ban II. Erzsébet királynő dame címet adományozott neki. 2006-ban Oscar-díjat nyert A Királynő című filmben az említett uralkodó megformálásáért. Emellett egy koktélt is elneveztek róla a Pal’s Lounge-ban, egy New Orleans-i bárban, amely egykor a néhai mostohafia tulajdonában volt. Az ital neve beszédes.

„A Helen F------ Mirren” – mondja az színésznő szívből jövő nevetéssel, megismételve a kissé trágár nevet. Az Earl Grey tea, vodka, habanero és méz keverékéből készült ital tisztelgés a brit színésznő pikáns oldala előtt.

A sztár a People magazinnak adott interjújában azzal is eldicsekszik, hogy szerinte Forma-1-es szintű vezetési képességei vannak. „Elég ostobán hiú vagyok a vezetési képességeimet illetően. Biztos vagyok benne, hogy autóversenyző is lehettem volna” – mondja.

Július 25-én a 80. évét töltötte be a színésznő, aki az elmúlt években is több projekten dolgozott és dolgozik, és bár nincs baja az öregedéssel, nem ünnepli és ünnepelteti magát.

„Őszintén szólva, nem ünneplem a születésnapokat. Nem ismerem el őket, mert az élet csak megy tovább” – mondja. „Elvárom, hogy nagyon, nagyon kedvesen bánjanak velem a születésnapomon. Csak ennyit szeretnék. Egy csésze teát az ágyban reggel”.

A sztár, aki a kor csak egy szám elvén éli az életét, egy dolgot mégis csak utál az öregedésben.

„Az egyik dolog, ami idegesít, ahogy öregszem, az a leereszkedő, pártfogó hangnem: »Ó, ez olyan aranyos«” – folytatja, és közben maga is leereszkedő hangnemet használ. „Utálom a »temperamentumos« szót. Élek. Ne adjatok nekem ilyen szörnyű címkéket, mint például a „fiatal szellem!” — magyarázza a színésznő, aki azt üzeni a fiataloknak, hogy a nyugdíjas kor nem jelent passzivitást, sőt!