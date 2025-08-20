Üstökös vagy UFO? — A Harvard asztrofizikusa szerint az utóbbi a saját fényt kibocsátó csillagközi objektum

A Harvard asztrofizikusa, Avi Loeb szerint a belső naprendszerünkön átszáguldó 3I/ATLAS csillagközi objektum látszólag saját fényt bocsát ki. Ha a tudós megfigyelése beigazolódna, az ellentmondana a NASA besorolásának, azaz, hogy a Manhattan méretű objektum egy üstökös, és azt is jelenthetné, hogy egy UFO, azaz idegen repülő tárgy, vagyis űrhajó.

UFO vagy üstökös a 3I/ATLAS?

Forrás: NASA

Az objektumnak saját fénye van, így akár UFO is lehet

Loeb és egy kollégája elemezte a NASA által közzétett fotókat az objektumról, és megállapította, hogy a fény forrása valószínűleg nem a Nap. Az asztrofizikus azt írta, hogy „a 3I/ATLAS körüli fényességprofil arra utal, hogy a mag dominál a megfigyelt fényben. A legegyszerűbb magyarázat az, hogy a 3I/ATLAS magja termeli a fény nagy részét” – írta a vasárnap publikált cikkében.

Loeb szerint a 3I/ATLAS-on megfigyelt fényerősség „100 méternél kisebb átmérőjű forrásból” érhető el. A fényforrás megértésének ez a változása azt is jelentené, hogy a 3I/ATLAS jóval kisebb, mint eredetileg gondolták, és méretében inkább a két másik ismert csillagközi objektumhoz, az Oumuamua-hoz és a Borisov-hoz hasonlítható.

Ha a 3I/ATLAS fényt tükrözne, az azt jelentené, hogy az objektum 12 mérföld hosszú, ami az asztrofizikus szerint valószínűtlen. Loeb azt feltételezte, hogy az objektum magja valójában nukleáris lehet – és esetleg egy idegen nép által készített motor.

„A természetes nukleáris forrás lehet egy közeli szupernóva magjából származó ritka fragmens, amely radioaktív anyagokban gazdag. Ez a lehetőség azonban nagyon valószínűtlen, tekintve, hogy a csillagközi térben nagyon kevés radioaktív elem található” – írta Loeb.

„Alternatív megoldásként a 3I/ATLAS lehet egy nukleáris energiával működő űrhajó, és az elülső felületéről kibocsátott por lehet, hogy a csillagközi utazás során a felületén felhalmozódott szennyeződésből származik” – feltételezte Loeb, hozzátéve: „Ezt nem lehet kizárni, de az igazolásához a meglévőnél jobb bizonyítékokra van szükség.”

Loeb szerint ezt a következtetést alátámasztja a 3I/Atlas „finomhangolt pályája”.