Kiderült, milyen csípős megjegyzést tett a néhai királynő Meghan Markle és Harry herceg esküvőjén

A menyasszonyi ruha csodás volt, a mosoly tökéletes, a pillanat varázslatos – legalábbis kívülről. Amikor Meghan Markle 2018 májusában végigsétált a Szent György-kápolna folyosóján, a világ lélegzet-visszafojtva figyelte, ahogy az amerikai színésznőből a brit királyi család egyik legismertebb tagja válik. De úgy tűnik, a palota falai mögött már ekkor is megindult valami, ami később valódi viharrá nőtte ki magát.
Most, hogy egyre több bennfentes információ kerül napvilágra a néhai II. Erzsébet királynő gondolatairól és véleményéről, egyre tisztábban látszik: nem minden tetszett neki azon a bizonyos napon. Sőt! A legújabb királyi életrajz szerint a néhai uralkodó egyenesen bosszús volt Meghan és Harry herceg esküvői döntései miatt – kezdve a ruhaválasztással, egészen a hírességekkel telepakolt vendéglistáig. És bizony a királynő – szokásához híven – nem hagyta szó nélkül a dolgot.
A királyi életrajzíró, Sally Bedell Smith a Daily Mail magazinnak elárulta, a királynő visszafogottan, de egyértelműen kritizálta Meghan Givenchy által tervezett esküvői ruháját. Úgy vélte, hogy az „túl fehér” volt, különösen egy elvált nő esetében, ami a királyi protokoll szerint nem éppen szerencsés választás. Ez az apró, de sokatmondó megjegyzés jól mutatja, mennyire ragaszkodott II. Erzsébet királynő a hagyományokhoz és az etikett finom szabályaihoz – még akkor is, ha a világ már jóval modernebb szemlélettel figyelte az eseményt.
Ha valami igazán kiakasztotta a királynőt, az a vendéglista volt. Bár az ara édesapja nem volt ott a nagy napon, Harry herceg és Meghan Markle számos királyi rokont kihagytak a meghívottak közül - , miközben a sorok között olyan világsztárok ültek, mint Oprah Winfrey, George és Amal Clooney, Serena Williams és Elton John. A királynőt ez a sztárparádé és a hollywoodi hatás inkább egy gálára, mintsem egy hagyományos királyi esküvőre emlékeztette. A belső források szerint II. Erzsébet ezt annyira zokon vette, hogy végül kifakadt:
De ez az én házam, és én fizetek érte
- idézi a néhai királynő állítólagos szavait a The Sun. És valóban: az esküvő költségeit, a virágoktól a zenén át a fogadásig, a brit királyi család állta. Egyes becslések szerint az összeg meghaladta a 32 millió fontot, ami átszámítva több mint 14 milliárd forint. Nem csoda, hogy a királynő úgy érezte: ha már ő fizeti az esküvőt, beleszólhat abba is, kik ülnek az első sorokban.
Lady Elizabeth Anson, a királynő közeli barátnője szerint a néhai királynő bár kedves volt Harry választottjával, de titkon remélte, unokája mégsem annyira szerelmes, mint hiszi. A brit királyi család fejeként nem igazán értette az amerikai stílusú, lazább hozzáállást, ami már az esküvő napján is tetten érhető volt. Az életrajzíró továbbá állítja, Meghan Markle épp az esküvője napján árulta el a szűk családnak, hogy várandós, ami a királynő szerint rendkívül tapintatlan volt.
A feszültség, ami az esküvő körül megmutatkozott, később egyre csak mélyült. Harry és Meghan 2020-ban hivatalosan is bejelentették, hogy kivonulnak a brit királyi család kötelékéből, és az Egyesült Államokba költöznek – bár egyes információk szerint az egykori színésznő most újra nyitni szeretne a királyi család felé. Az igazi töréspont azonban talán már jóval korábban, azon a gyönyörű májusi napon kezdődött. Ott, ahol a világ egy mesébe illő szerelmi történetet látott, a palota falai között viszont elkezdődött a sérelmek felhalmozása.
