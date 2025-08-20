Kiderült, milyen csípős megjegyzést tett a néhai királynő Meghan Markle és Harry herceg esküvőjén

A menyasszonyi ruha csodás volt, a mosoly tökéletes, a pillanat varázslatos – legalábbis kívülről. Amikor Meghan Markle 2018 májusában végigsétált a Szent György-kápolna folyosóján, a világ lélegzet-visszafojtva figyelte, ahogy az amerikai színésznőből a brit királyi család egyik legismertebb tagja válik. De úgy tűnik, a palota falai mögött már ekkor is megindult valami, ami később valódi viharrá nőtte ki magát.

Meghan Markle és Harry herceg esküvőjét mindenki tündérmeseként jellemezte.

Forrás: NORTHFOTO

Meghan Markle esküvője maga volt a feszültség

Most, hogy egyre több bennfentes információ kerül napvilágra a néhai II. Erzsébet királynő gondolatairól és véleményéről, egyre tisztábban látszik: nem minden tetszett neki azon a bizonyos napon. Sőt! A legújabb királyi életrajz szerint a néhai uralkodó egyenesen bosszús volt Meghan és Harry herceg esküvői döntései miatt – kezdve a ruhaválasztással, egészen a hírességekkel telepakolt vendéglistáig. És bizony a királynő – szokásához híven – nem hagyta szó nélkül a dolgot.

Az esküvőn érezhetően bosszús volt II. Erzsébet királynő.

Forrás: AFP

Túl fehér, túl hollywoodi menyasszonyi ruha

A királyi életrajzíró, Sally Bedell Smith a Daily Mail magazinnak elárulta, a királynő visszafogottan, de egyértelműen kritizálta Meghan Givenchy által tervezett esküvői ruháját. Úgy vélte, hogy az „túl fehér” volt, különösen egy elvált nő esetében, ami a királyi protokoll szerint nem éppen szerencsés választás. Ez az apró, de sokatmondó megjegyzés jól mutatja, mennyire ragaszkodott II. Erzsébet királynő a hagyományokhoz és az etikett finom szabályaihoz – még akkor is, ha a világ már jóval modernebb szemlélettel figyelte az eseményt.

Meghan Markle egyszerű szabású, de "túl fehér" ruhája.

Forrás: POOL/AFP

Meghan és Harry esküvői vendéglistája: celebek a brit királyi család helyett

Ha valami igazán kiakasztotta a királynőt, az a vendéglista volt. Bár az ara édesapja nem volt ott a nagy napon, Harry herceg és Meghan Markle számos királyi rokont kihagytak a meghívottak közül - , miközben a sorok között olyan világsztárok ültek, mint Oprah Winfrey, George és Amal Clooney, Serena Williams és Elton John. A királynőt ez a sztárparádé és a hollywoodi hatás inkább egy gálára, mintsem egy hagyományos királyi esküvőre emlékeztette. A belső források szerint II. Erzsébet ezt annyira zokon vette, hogy végül kifakadt:

De ez az én házam, és én fizetek érte

- idézi a néhai királynő állítólagos szavait a The Sun. És valóban: az esküvő költségeit, a virágoktól a zenén át a fogadásig, a brit királyi család állta. Egyes becslések szerint az összeg meghaladta a 32 millió fontot, ami átszámítva több mint 14 milliárd forint. Nem csoda, hogy a királynő úgy érezte: ha már ő fizeti az esküvőt, beleszólhat abba is, kik ülnek az első sorokban.