Felháborító szempontok szerint válogat statisztákat az Emily Párizsban stábja — 500 nőt várnak, szigorú feltételekkel

Az Emily Párizsban csillogó világának mindig réesze volt a stílus és a szépség, de a tökéletesség eddig nem volt feltétel. A sorozatkészítők hétfőig Velencében forgatnak, ahol helyben keresnek 500 statisztát, akik szigorú feltételeknek kell megfelelniük, ha viszont akarják látni magukat a képernyőn.
Kedd óta forgat az Emily Párizsban stábja Velencében, ahol a látványt is fokozandó, 500 statisztát vesznek fel, akinek egytől-egyik mindegyike hölgy. Ha te is épp arra jársz, akár jelentkezhetsz is, ám van egy kis bökkenő. Komoly kritériumoknak kell megfelelned, ha be akarsz kerülni néhány jelenet erejéig a Netflix sikersorozatába.
A casting szövege így szól: „Gyönyörű statisztákat keresünk, vékony testalkattal és 6-10 közötti mérettel”.
Azaz, ha elég szép vagy a stáb szerint, és európai méretezés szerint XS vagy S (32-36-os) méretű ruhákat viselsz, akkor kedvenc sorozatod követkző évadában te is feltűnhetsz egy-egy pillanat erejéig. Te megfelelsz a várhatóan az év vége felé adsba kerülő sorozat feltételeinek?
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.