2025. aug. 20., szerda István

Felháborító szempontok szerint válogat statisztákat az Emily Párizsban stábja — 500 nőt várnak, szigorú feltételekkel

Simon Péter
2025.08.20.
A szépség alapfeltétele a Netflix sikersorozatának, nincs is ezzel probléma. A divat világába szőtt történet stábjában eddig is szép, jóképű vagy különleges, stílusos színészek alakították a karaktereket. Most azonban olyan feltételeket szabtak a készítők, amelyek leginkább egy húspiacra emlékeztetnek.

Az Emily Párizsban csillogó világának mindig réesze volt a stílus és a szépség, de a tökéletesség eddig nem volt feltétel. A sorozatkészítők hétfőig Velencében forgatnak, ahol helyben keresnek 500 statisztát, akik szigorú feltételeknek kell megfelelniük, ha viszont akarják látni magukat a képernyőn. 

Emily Párizsban
Emily Párizsban: furcsa feltételeknek kell megfelelniük a statisztáknak
Forrás: NurPhoto

Emily Párizsban találta meg az olasz szerelmet

Kedd óta forgat az Emily Párizsban stábja Velencében, ahol a látványt is fokozandó, 500 statisztát vesznek fel, akinek egytől-egyik mindegyike hölgy. Ha te is épp arra jársz, akár jelentkezhetsz is, ám van egy kis bökkenő. Komoly kritériumoknak kell megfelelned, ha be akarsz kerülni néhány jelenet erejéig a Netflix sikersorozatába. 

A casting szövege így szól: „Gyönyörű statisztákat keresünk, vékony testalkattal és 6-10 közötti mérettel”. 

Azaz, ha elég szép vagy a stáb szerint, és európai méretezés szerint XS vagy S (32-36-os) méretű ruhákat viselsz, akkor kedvenc sorozatod követkző évadában te is feltűnhetsz egy-egy pillanat erejéig. Te megfelelsz a várhatóan az év vége felé adsba kerülő sorozat feltételeinek?

