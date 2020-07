Szerencsére manapság egyre kevesebben gondolják azt, hogy a PMS csupán a "női hiszti" egyik fajtája, ma már tisztában vagyunk azzal, hogy ez egy nagyon is létező betegség, ami sokakat érint, és amivel foglalkozni kell. Tünetei jellemzően a menstruáció előtti 7-10 napban jelentkeznek és testi és lelki szempontból is igen negatívan hat az életminőségre: nem csak te, hanem áttételesen a környezeted életét is felforgathatják a menzesz előtti nehéz napok. A PMS tünetei általában a vérzés kezdete után 1-2 napon belül maguktól megszűnnek

A PMS tünetei változatosak, a leggyakrabban mellfeszülést, búskomorságot, alvászavart, hangulati ingadozást, falánkságot és fáradékonyságot tapasztalhatsz. A tünetek akkor jelentkeznek, ha a szervezetedben megbomlik a menstruációt vezérlő hormonok egyensúlya. A tünetek szempontjából ötféle PMS típust különböztetünk meg.

Válaszolj a kérdésekre, és tudd meg, melyik típusba tartozol

1.) Milyen gyakori, hogy kellemetlen tüneteid vannak a menstruációt megelőző 7-10 napban?

a) Minden hónapban nagyon szenvedek, gyakran már 2 héttel a menstruáció előtt kezdődnek a panaszok.

b) Néha, évente 1-2-szer előfordul, hogy megérzem a havi vérzés közeledtét.

c) Nincsenek panaszaim a menstruációt megelőzően.

2.) Mennyire viselnek meg a menstruációt megelőző napokban tapasztalt tünetek?

a) Nagyon meggyötörnek ezek a napok, többször előfordult már, hogy otthon kellett maradnom.

b) Elviselhetők a tüneteim, bár nem kellemesek.

c) Nekem nem okoz gondot a menstruáció előtti időszak.

3.) Milyen panaszok jellemzők rád a leggyakrabban és legintenzívebben a menstruációt megelőzően?

h) Megduzzad a kezem, lábam, és feszül a mellem is.

a) Elviselhetetlen vagyok szinte magam számára is: hiszti, levertség, ingerültség, sírás, mikor melyik.

d) Nagyon levert és kedvetlen vagyok, sokszor álmatlanság kínoz.

c) Rendkívül kívánós vagyok, sós vagy édes, édesmindegy, csak legyen.

k) Sokféle, kellemetlen tünetet észlelek, gyakran fáj a fejem, görcsöl a hasam, nem jól alszom.

Értékelés