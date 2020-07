A menstruáció alatti szex megosztja mind a nőket, mind a férfiakat. Sokaknak elképzelhetetlen, hogy ilyenkor is élvezetes lehet az együttlét, akár kényelmetlennek is tarthatják, míg mások számára ez nem jelent akadályozó tényezőt.

A szakértők szerint a vérzés alatti szex egyáltalán nem tilos, egyes esetekben akár még enyhítheti is a menstruációs görcsöket, bár sokakat éppen az erősebb fájdalom tart vissza attól, hogy azokon a napokon is együtt legyenek párjukkal. Természetesen vannak veszélyei is a menstruáció alatti szexnek, ezeket nagyon fontos tudnunk, mielőtt eldöntjük, belevágunk-e, hiszen az intim terület a szervezetünk egyik legérzékenyebb pontja, ezért érdemes mindent megtennünk azért, hogy megóvjuk a betegségektől.

Ezek a veszélyei

A menstruáció alatt a nők sokkal fogékonyabbak a különböző fertőzésekre. Ennek az oka, hogy a havi vérzés idején a méhszáj enyhén kinyílik, így könnyebben jutnak be a baktériumok, ráadásul ilyenkor a vagina pH-értéke is megváltozik. Normális esetben 3,8 és 4,2 közé esik, egyensúlyát főleg a hüvelyfalban lévő sejtek, és a hüvelyben természetesen jelenlévő jótékony baktériumok, a Lactobacillusok vagy más néven tejsavbaktériumok által termelt tejsav tartja fenn.

A vérzés alatt azonban magasabb a hüvely pH-értéke. A menstruáció alatti együttlét során az ondó hüvelyhez képest lúgosabb kémhatása tovább csökkentheti a jótékony baktériumok számát a hüvelyben, ami gyengíti az intim terület saját védelmi rendszerét, ezáltal szintén fokozhatja a hüvelygomba kialakulásának esélyét, melyet a Candida albicans nevű élesztőgomba túlzott mértékű elszaporodása okoz. Ezek a gombák normál esetben is jelen vannak a hüvelyben, csak éppen addig nem okoznak problémát, amíg a tejsavbaktériumok száma megfelelő. Viszont a menstruáció, valamnt a menstruáció alatti szex felboríthatja az intim terület kényes egyensúlyát, ez pedig könnyen utat engedhet a Candida elszaporodásának.

A hüvelygomba sűrű, darabos, sárga vagy fehér színű folyással jár, ám a legkellemetlenebb tünet az intim tájékon jelentkező égő, viszkető érzés.

Ezeken a napokon is átadhatnak nemi betegségeket egymásnak a partnerek: a HIV például a menstruációs vérben is jelen lehet, de egyéb szexuális úton terjedő betegségekre is fogékonyabb lehet a szervezet a menstruáció alatt.

Mi tehetünk?Higiénia

Természetesen a megfelelő intim higiéniára a menstruáció alatt is figyelmet kell fordítanunk, és azt sem szabad elfelejteni, hogy a hüvely öntisztuló szerv, vagyis nincs szükség arra, hogy bármilyen szert alkalmazzunk, ezekkel ugyanis könnyen felboríthatjuk az intim terület egyensúlyát, ami a vérzés alatt egyébként is eltér a megszokottól. A rendszeres tampon- és betétcserére fokozottan oda kell figyelnünk, valamint nem ajánlatos a tampon éjszakai használata.

Védekezés

A biztonságos szexuális együttlét mindig fontos, nemcsak ekkor, ugyanis az óvszer használata a nem kívánt terhesség mellett a szexuális úton terjedő betegségek ellen is véd.