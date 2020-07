A háromszoros Kossuth-díjas művésznőről csupa aggasztó hír érkezett az elmúlt években, gyakran kezelték kórházban, jó ideje pedig velemi otthonában lábadozik. Mindeddig nem mutatkozott jelentős javulás az állapotában, a koronavírus-járvány időszaka is csak rontott a hangulatán. Vitaminos infúziókat kapott, nyelőcsőtágítással segítettek az orvosok, hogy könnyebben tudjon enni – erről szólt az elmúlt időszak a művésznő életében, aki gyakran ingázott Vas megyei otthona és a szombathelyi kórház között. A tüdeje sincs jó állapotban, ráadásul évekkel ezelőtt visszatért a klinikai halálból, és azóta a jobb kezét sem tudja használni.

A színészlegenda minden egészségi problémája ellenére sem csügged. Már túltette magát a koronavírus-járvány időszakán is, ami nagyon megviselte, hiszen szeretett barátai nem látogathatták, eluralkodott rajta a magány. Most viszont igazán jó híreket kaptunk róla! A nemzet színésznője most exkluzív interjút adott a HOT! Magazinnak! "Mindenkinek nagyon köszönöm, aki aggódik értem, nagyon jólesik az emberek érdeklődése, kedvessége. Egyelőre még nem engedi az orvos, hogy színpadra álljak, de egyre jobb lesz az egészségi állapotom" – árulta el a művésznő, akinek volt férje, jelenlegi jó barátja, Bodrogi Gyula is mesélt az állapotáról.