Alig tudok beszélni, mert mandulagyulladásom van. Szerencsére nincs lázam, de folyamatosan borogatnom kell a torkom, mert nagyon fáj. Fel nem foghatom, hogyan tudtam így megbetegedni a nyár kellős közepén... Bár a betegség sosem jön jókor, most nagyon rossz helyzetbe kerültem emiatt. Pihennem kellene, ráadásul nem is vágyom másra, mint a jó meleg húslevesre és a pihenésre, de pont most kell elutaznom és nem is tudom lemondani, hiszen munkáról van szó" – mondta a Blikknek az énekesnő.

"Remélem, hogy a betegség nem húzza keresztül teljesen a számításaimat, és hamarosan azt is elárulhatom, hogy mire készülök."