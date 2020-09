Az élvezetes, kielégítő szexuális élet a boldog és kiegyensúlyozott párkapcsolat alapja. Az persze nem baj, ha nem minden működik az első perctől fogva teljesen olajozottan, de nagyon fontos, hogy frusztráció és szorongás nélkül tudjunk beszélni a partnerünkkel az esetleg felmerülő problémákról, változó vágyakról. Ha ugyanis a szexuális élet fájdalmassá válik, a happy end rendszeresen elmarad, vagy a szexuális teljesítőképesség akadozik, az folyamatos csalódást eredményez. A szex pedig a feszültség forrásává válik, holott éppen hogy oldania kellene azt. Ám tabutémák sajnos mégis vannak. Íme, a leggyakoribb hálószobai titkok!

Orgazmus hiányaUgyan a férfiakkal is előfordul, hogy képtelenek eljutni a csúcsra, ám a nőknél ez a probléma lényegesen gyakoribb. Amikor pedig világossá válik számukra, hogy az intim együttlét során már nem fog bekövetkezni a várva várt katarzis, nem egyszer inkább megjátsszák az orgazmust. Minél gyakrabban fordul ez elő, annál nehezebb lesz róla beszélni, így viszont egyre kisebb az esély rá, hogy a helyzet változni fog. Az elmaradó orgazmus kudarcélményt, csalódást eredményez, ami frusztrációhoz vezet. Mindez az egész kapcsolatra rányomhatja a bélyegét, és a viszony végét eredményezheti, holott ennek egyáltalán nem kell így történnie. Ahhoz, hogy őszintén beszélhessünk a problémáról az kell, hogy ne tettessük az orgazmust, ugyanakkor magunknak is bevalljuk, hogy ezzel bizony foglalkozni kell. Az elmaradt katarzist sok tényező okozhatja: munkahelyi stressz, családi problémák, esetleg a gyermek érkezése, és természetesen a megfelelő ismeret hiánya is lehet a probléma forrása.

Bármelyik is legyen, egy biztos: a probléma aligha fog magától megoldódni. Ha beszélünk a gondjainkról és a vágyainkról, azzal nemcsak a párkapcsolatot menthetjük meg, hanem egyúttal bensőségesebb viszony kialakítását is elkezdjük, ami lehetővé teszi, hogy bármilyen probléma merül fel, mindig bizalommal és bátran fordulhassunk a partnerünkhöz.



HüvelyszárazságA tévhitekkel ellentétben a hüvelyszárazság nem csak az idősebb korosztályt érinti. Habár ennek a tünetnek a változókori hormonális változás a legfőbb kiváltó oka, a hüvelyszárazság sajnos kortól függetlenül előfordulhat a nőknél, számos problémát okozva. A hüvelyszárazságot nem szabad félvállról venni, mert komolyabb szövődmények kialakulásához is vezethet. A hüvely ugyanis ilyenkor sokkal fogékonyabb a különböző fertőzésekre, amelyek tovább terjedhetnek a húgycső és a húgyhólyag irányába. A szárazságérzet a mindennapokban is kellemetlenséget okoz, ám a hüvelyszárazságnak leginkább a szexuális életre van negatív hatása. Az együttlét ugyanis fájdalmassá válhat, ez a kellemetlenség pedig további frusztrációhoz vezet, amely a következő alkalomtól való félelemmel, a nemi vágy csökkenésével járhat. Számos esetben az önhibáztatás, illetve a „szárazság" miatti szégyenérzet okán sok nő csak nagyon nehezen hajlandó beszélni erről a problémáról.

Pedig általában egyszerűen orvosolható: választhatjuk az egyszerű, tüneti „kezelést", azaz a síkosítók használatát amíg nem találunk tartósabb megoldást, illetve alkalmazhatunk olyan hüvelyhidratáló krémeket is, amelyek hatása már hosszabb távú, így nem kizárólag a szexuális életet teszik olajozottabbá, hanem regenerálják is a hüvelyhámot is, javítva ezáltal az egész életminőséget.



Gátlások, és merevedési zavarA bizalom minden kapcsolat alapja, és ez a kielégítő szexuális élet egyik feltétele is. A különböző gátlásokat és frusztrációkat ugyanis akkor a legkönnyebb leküzdeni, ha őszintén lehet róluk beszélni. A legtöbbször előforduló félelem a saját testünkkel kapcsolatos: meglehetősen kevesen elégedettek kinézetükkel, ezért sok esetben nem is hajlandóak világosban levetkőzni. Az elégedetlenség kialakulásáért sok minden okolható, de a megoldás mindenképpen az önelfogadás, amelyet őszinte beszélgetéssel, és akár pszichológus segítségével érhetünk el. A férfiak esetében a leggyakoribb probléma a merevedési zavar, amely sok esetben nem szervi, hanem pszichés eredetű, ráadásul ördögi kör kialakulásához vezethet. Ha ugyanis egyszer már akadozott a teljesítmény, onnantól félelem, frusztráció és stressz jelentkezhet minden aktus előtt, ami a merevedési zavarok egyik gyakori oka.

