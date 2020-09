A keddi sajtótájékoztatón az Operatív Törzs az új napi adatok tájékoztatása mellett közölte, hogy tíz napra csökkent a karantén, illetve Müller Cecília ismertette, hogyan is zajlik most a háziorvosi ellátás.

Az Operatív Törzs keddi sajtótájékoztatóján közölte, 876 új állampolgárnál mutatták ki a koronavírus-fertőzést, és elhunyt 3 krónikus beteg. Ezen kívül közölték, tíz napra csökkent a kötelező házi karantén időtartama.

Müller Cecília azt is tisztázta, hogyan is zajlik most a háziorvosi ellátás.

Elmondta, aki a koronavírus tüneteit észleli magán, ne menjen be a rendelőbe, telefonon kérje a háziorvosa segítségét, aki ha úgy ítéli, megrendeli a tesztet a beteg részére.

Ha nem merül fel a koronavírus gyanúja, úgy időpont kérése javasolt a rendelőbe, hogy a tömeget elkerüljük. Az országos tisztifőorvos a gyógyszer felíratását is telefonon keresztül kéri.