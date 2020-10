Krokodil ürülék, méz és sziksó...

Fogamzásgátlás már az ókori Egyiptomban is létezett. Igaz, ők nem egészen azokkal a módszerekkel dolgoztak, mint a mai emberek, olyannyira nem, hogy az ő "receptjeik" számunkra kifejezetten undorítónak tűnnek. Ilyen például a krokodil ürülékből készült pesszárium, vagy a méz és sziksó (nátrium-karbonát) keveréke, amelyet szintén a hüvelybe kentek.

Szoptatás és csombormenta

Az ókori görögök felfedezték a szoptatás fogamzásgátló hatását, ami egészen jó eredményeket produkált, de ők már gyógynövényekkel is kísérleteztek. Próbálkoztak vadmurokkal, gránátalmával és csombormentával is. Bár ez utóbbi inkább a magzathajtó hatásáról lett híres, ugyanis a benne található olaj rendkívül mérgező. Sajnos azonban régi feljegyzések szerint a csombormenta gyakran a magzattal és a kismamával is végzett, ezért leszoktak a használatáról. Ez a növény egyébként hazánkban is szabadon fellelhető, ám az előbb említett mérgező hatása miatt sem külsőleg, sem belsőleg nem szabad alkalmazni. Viszont szúnyogok, bolhák és egyebek ellen nagyon hasznos, ugyanis erős illatanyagát egyik sem kedveli, vagyis érdemes tartani belőle a kertben.

Ezen régi módszerekhez képest a mai embernek sokkal könnyebb dolga van, hiszen számtalan fogamzásgátló megoldás közül választhat, és egyik sem halálos, ami külön jó hír. A fogamzásgátló tabletták azonban hordoznak magukban némi veszélyt, amelyekről érdemes tudni. Ugyanis akadnak olyan orvosok, akik nem járják körbe kellő alapossággal, hogy az illető szervezete alkalmas-e a gyógyszer szedésére, simán csak felírják a tablettákat anélkül, hogy ismernék a kórelőzményt. Így sajnos a mi felelősségünk is, hogy feltérképezzük az egészégügyi állapotunkat, ugyanis a mi életünk forog emiatt kockán.

Véralvadás, trombózis, időzített bomba

A gyógyszer önmagában nem növeli jelentősen a trombózis kialakulásának esélyét, ám számos olyan betegség létezik, amellyel párosulva viszont jelentősen megnő a rizikófaktor. Mint tudjuk, a vérünk általános esetben folyékony formában van jelen az erekben, és csak akkor, és ott alvad meg, ahol sérülés keletkezik. Viszont vannak olyan betegségek, amelyek növelik a vérrögképződés esélyét az érpályán belül, melyet a fogamzásgátló tabletta csak pluszban katalizál. Ide tartoznak az olyan betegségek, amelyek hosszadalmas fekvést követelnek a betegtől, például egy nagyobb műtét, egy daganatos kór, vagy egy komolyabb baleset.

Sajnos azonban örökölni is lehet olyan betegségeket, amelyek növelik a trombózis kialakulásának esélyét. Ha ilyenről van szó, akkor az érintett személynél már fiatal korban trombózis alakul ki, például egy hosszabb repülőút vagy terhesség miatt. A trombózis-veszélyt növelő örökletes betegségek közül a Leiden-mutáció a leggyakoribb, ami a lakosság 5-8%-át érinti.

Szót kell ejteni azokról a káros szokásokról, amelyek szintén növelik a trombózis kialakulásának esélyét.

Ilyen például a dohányzás (aktív és passzív egyaránt), ami kifejezetten nem ajánlott olyanoknak, akik fogamzásgátlót szednek vagy szeretnének szedni, ugyanis erőteljesen szűkíti az ereket. Ez pedig azért probléma, mert minél szűkebb egy ér belső átmérője, annál könnyebben akad el benne egy esetleges vérrög.





(aktív és passzív egyaránt), ami kifejezetten nem ajánlott olyanoknak, akik fogamzásgátlót szednek vagy szeretnének szedni, ugyanis erőteljesen szűkíti az ereket. Ez pedig azért probléma, mert minél szűkebb egy ér belső átmérője, annál könnyebben akad el benne egy esetleges vérrög. Ide tartozik a zsíros ételekből álló étrend is, ugyanis a zsír le tud rakódni az érfalakra, ami szintén csökkenti az erek átmérőjét.





is, ugyanis a zsír le tud rakódni az érfalakra, ami szintén csökkenti az erek átmérőjét. Továbbá szót kell ejteni a mozgásszegény életmódból fakadó veszélyeket is, mert aki nem sportol, annak csökken az ereiben a vér áramlási sebessége, ami szintén könnyebb alvadást eredményez.

Artériás vagy mélyvénás trombózis?

Nem mindegy, hogy artériás vagy mélyvénás trombózisról beszélünk. Utóbbi azért veszélyes, mert ha nem vesszük észre időben, akkor a tüdőben köthet ki, a tüdőben okozott vérrög pedig tüdőembóliát okozhat, ami életveszélyes. Vagyis ha hirtelen fájdalmat, bőrpírt és duzzanatot érzékelünk a testünkön, leggyakrabban a lábszárban, akkor azonnal hívjunk orvost.

Artériás trombózis szintén ki tud alakulni a végtagokban, de nem ez a legjellemzőbb. Ilyen tekintetben leginkább a szív koronária-artéria jelent veszélyt, hiszen ennek elzáródása szívinfarktust okoz, illetve veszélyes az agyi erek trombózisa is, ugyanis így agyvérzés alakulhat ki.