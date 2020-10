A WHO indítványára 1999 óta október 20-a hivatalosan is a csontritkulás világnapja. A világnap célja, hogy felhívja a figyelmet a betegségre, hogy minél többen megismerjék a megelőzését és kezelését. A csontritkulást a szemmel látható tünetek hiánya miatt néma kórnak is neveznek, a magyar lakosságból minden tizedik embert érinti, sokakat úgy, hogy nem is tudnak róla. A betegség következtében végzetes csonttörések is előfordulhatnak, így elengedhetetlen, hogy a már kialakult betegséget is kezeljük-kezeltessük és nagyon fontos a csontsűrűség-vizsgálat is, amely a csontok ásványianyag-tartalmának mérését szolgálja.