A nőknek legalább a fele azt tapasztalja rendszeresen, hogy a menzeszük előtti néhány napban és a vérzés első napjaiban teltebbnek érzi magát, mint máskor. Van, amikor ez valóban csak érzés, amit a sok esetben fellépő puffadás okoz, de nagyon sokszor ilyenkor szám szerint is többet mutat a mérleg nyelve. A menstruáció előtti "hízás" általában 2-4 kg között ingadozik, aminek az oka, hogy ilyenkor a progeszteron szintje lecsökken, ez pedig azzal jár, hogy a sejtek a szokásosnál több vizet tartanak vissza. Tehát nincs ok a pánikra: biztos nem a testzsírunk gyarapodott pár nap alatt, a víz pedig gyorsan távozik majd a testedből. Tehát, ha eddig aggódtál emiatt, azt tudnod kell, hogy a menzesz előtti és alatti súlynövekedés természetes folyamat.

Meghízhatsz pár nap alatt? Dehogy!

Az, hogy éppen hogy érezzük magunkat a bőrünkben teljesen szubjektív. A menstruáció időszaka pedig olyan, hogy ekkor a legtöbb nő fáradékonyabb, nyűgösebb, és ha ehhez hozzá jön az esetleges hasfájás, puffadás, és még a mérleg nyelve is többet mutat, az kész világvége lehet. Ráadásul az átmeneti súlygyarapodást a legtöbben többnek érezzük, mint amennyi az a valóságban, ami szintén rontja a komfortérzetünket. Nem győzzük hangsúlyozni, erre ne parázz rá, ahogy elmúlik a vérzésed, minden visszaáll az eredeti kerékvágásba. Persze azért, hogy ekkor se érzed rosszul magadat, sok mindent megtehetsz.

Ne falj fel mindent, ami a kezed ügyébe kerül!

Nagyon sokan számolnak be arról, hogy a menstruációt megelőző napokban fokozott éhséget és ehetnéket tapasztalnak, ráadásul ilyenkor a szénhidrátdús ételeket kívánják. Ha ezektől jobban éreznéd magadat, nem is kell, hogy vasfegyelemmel lemondj róluk, de a mértékre figyelj oda. Mert bár maga a menzesz nem hizlal, ha minden hónapban az előtte lévő napokon már túl sokat eszel, és a menstruáció idején is a kelleténél több kalóriát veszel magadhoz, bizony hízásnak indulhatsz.

Kerüld a sós ételeket!

Ahogyan írtuk is, ezeken a napokon a súlygyarapodás oka a vízvisszatartás. Ha nagyon zavar, ennek mértékét csökkentheted, ha ilyenkor kevesebb magas sótartalmú ételt fogyasztasz.

Egyél több rostot!

A nők nagy része a menstruációs ciklus ezen időszakában székrekedéssel küzd. Ennek oka, hogy a ciklusod azt is befolyásolja, hogy a gyomor-bélrendszer hogyan működik. A progeszteron a belső izmok relaxációját idézi elő, ami azt jelenti, hogy csökken a bélmozgás, ami székrekedéshez és puffadáshoz vezet. Ennek csökkentheted az esélyét, ha több rostot fogyasztasz, mint általában, bár a megnövelt rostbevitel soha nem válik a károdra.

Csökkentsd a kávéadagodat!

Azt nem kívánjuk tőled, hogy ezeken a napokon teljesen mondj le a kávézásról, de érdemes három csésze helyett csak kettőt, esetleg egyet fogyasztanod, még ha fáradtabb is vagy a szokásosnál. A túlzott koffeinfogyasztás fokozza a puffadást és a kellemetlen teltségérzést, amit ugye pont el szeretnél kerülni.

Ezeken a napokon is edzhetsz

Vannak, akik a menstruáció idején az edzéseket teljesen törlik a naptárukból, pedig nem kellene. Persze, ha erős hasi görcseid vannak, akkor ne kínozd magadat a teremben, de ha ez áll fenn, akkor amúgy is célszerű orvoshoz fordulni: az minden hónapban visszatérő erős görcs nem természetes. Hogy például mi okozhatja az komoly görcsöket és az erős vérzést, arról ebben a cikkünkben írtunk. Ha azonban csak kicsit fáradtabbnak érzed magad a többi naphoz viszonyítva, nyugodtan mozogj. Nem ilyenkor kell a legzúzósabb edzéseket beiktatni, de egy lazább kardió, egy lazító jóga vagy egy nagyobb séta még jól is fog esni. Persze, ha teljesen jól érzed magad, semmit nem kell másképp csinálnod, mint egyébként. Kutatások szerint a menstruáció elején szervezet számára a legkönnyebb hozzájutni a glikogénhez, ami egy jóval könnyebben és gyorsabban elérhető energiaforrás, mintha a zsírsavakat kellene lebontania. Ezzel magyarázható, hogy sokan - persze azok, akik nem küzdenek fájdalmakkal - ilyenkor nagyobb intenzitású mozgásra is képesek. Mindent összevetve, ha teheted, a sportot ne hagyd ki a piros betűs napokon se, már csak az utána felszabaduló endorfin miatt is érdemes ilyenkor is rászánnod magad a mozgásra.