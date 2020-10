Rengeteg egészségügyi problémával küzdött az utóbbi időben az Omega billentyűse. Szerencsére daganatos betegségét sikerült leküzdenie, de most is kórházról kórházra jár, és lehet, hogy újabb műtét vár rá.

Benkő Lászlót májdaganattal operálták néhány éve, majd a bőrén találtak aggasztó elváltozásokat, ami miatt szintén kés alá kellett feküdnie. A sok gyógyszernek viszont az lett a mellékhatása, hogy bevérzett a gyomra és a nyelőcsöve. Nem rég pedig a tüdeje vizesedett be, és életmentő műtétet kellett végrehajtani rajta. Sajnos ez a probléma viszont azóta is fennáll.

Benkő László a Ripostnak elárulta, az utóbbi időben nagyon hullámzó az állapota.

„Jelenleg nagyon változó a helyzet. Van, amikor mindent csinálhatok, és van, hogy az orvos rám parancsol, hogy nem mehetek sehova. Egyelőre a rákon túl vagyok, de a kezelések mellékhatásai miatt vizesedik a tüdőm. Már többször leszívták a folyadékot, most azon dolgozunk, hogy gyógyszerek nélkül a szervezetem saját maga győzze le ezt az állapotot. Egyszer jobban vagyok, máskor rosszabbul, soha nem tudhatom, hogy mikor tolnak be újra a műtőbe. Megesett már párszor, hogy csak kontrollra mentem be a rendelőbe, és a vizsgálat végén közölték, vetkőzzek, és már tolnak is a műtőbe"

Benkő nehezen viseli ezt az állapotot, de az tartja benne a lelket, hogy hamarosan újra színpadra állhat az Omegával.