Az Omega billentyűse nehéz időkön van túl, több egészségügyi beavatkozáson is átesett, ezen kívül pedig eltört a lába, és a kórházban is baleset érte. Azon viszont csak nevetni tud, hogy a halálhírét keltették.

Bőrrák miatt műtötték Benkő Lászlót, tüdővizesedéssel és gyomorvérzéssel is küzdött, ezenkívül pedig eltört a lába, majd a kórházban is baleset érte, elesett, és csúnyán beütötte a fejét.

Nincs tehát könnyű időszak mögötte, de a zenész szerencsére már egyre jobban van, és szépen gyógyulgat.

„Inkább kínlódásnak mondanám, bár a három gipszes hét vége felé már felkelni sem volt erőm és enni sem tudtam. Táplálni kellett. Sajnos kisebb baleset is ért a kórházban, a gipszelés másnapján kimentem a mosdóba, megcsúsztam, elestem és bevertem a fejem. Azt a sebet is el kellett látni. Hálás vagyok a nővéreknek, az orvosoknak és a családomnak, a rajongóknak is köszönöm a jókívánságokat" - mesélte a Blikknek.

Viszont állapotával kapcsolatban sok álhír is napvilágot látott, sőt halálhírét is keltették.

„Az infúzió¬kúra miatt két hétig feküdtem, a lábam gipszelése után három hétig, s közben vizesedett a tüdőm. Embó¬liám és tüdőgyulladásom nem volt, ez a pletyka félreértésen alapult, akárcsak a halálhírem, amin jól szórakoztam" – reagált rá Benkő.