A Dancing with the Stars szombati show-jában utolsóként állt színpadra Gabriela Spanic és táncpartnere, Andrei Mangra. Ám senki sem sejtette, hogy a világsztár komoly fájdalmakkal küzd, ugyanis a próbák alatt megsérült a lába és a bordája is

Egy ország várta a Paula és Paulina sztárjának színpadra lépését a Dancing with the Stars-ban. Gabriela Spanic és Andrei Mangra egy tüzes szambát mutatott be. A zsűri nem kímélte a világsztárt sem, őszintén elmondták véleményüket, és 29 ponttal jutalmazták a produkciót, ezzel a középmezőny végére sorolták őket.

A kisfilmből kiderült, hogy Gabriela kisebb sérülést szenvedett a próbákon, ám a baj ennél sokkal nagyobb volt.



„Sajnos nem csak a lábam húzódott meg, ahogyan az a bemutatkozó kisfilmemből is kiderült, hanem a bordám is zúzódott... Egyik sérülés hozza magával a másikat. Így fájdalommal kellett fellépnem, de a tánc alatt erről is meg tudtam feledkezni. Jó kezekben vagyok, orvos is látott, de most egy kicsit pihenek, aztán Andrei-jel dolgozunk tovább" – mesélte a színésznő a Ripostnak.

Gabriela ennek ellenére hősiesen helytállt a színpadon, az is sok erőt adott neki, hogy tudta, kisfia a közönség soraiból figyeli őt.

„Picit nehéz volt, hogy mi voltunk az utolsó páros, bevallom, egy picit izgultam is. De ez ilyenkor szerintem természetes. Nagyon jólesett viszont a jelenlévő közönség biztatása, s azt is éreztem, hogy a tévék előtt is sokan szurkolnak nekem. Erre és a kisfiamra gondoltam végig, s bíztam Andrei-ben, s a közösen elvégzett munkában. Amit még ki szeretnék emelni, nagyon sokat segített az is, hogy a versenytársaink is biztattak minket a fellépésünk előtt"