A Dancing with the Stars világsztár versenyzője, Gabriela Spanic ma is elérzékenyül, ha visszagondol a gyermekkorára. A színésznő egy Venezuelai faluban, Ortízban nevelkedett. A szülei hatalmas dél-amerikai farmján tartottak lovat, vaddisznót és még tigrist is.

„Néhány héten át teljes titokban gondoztunk egy hatalmas anakondát. Egyik nap, amikor a testvéremmel hazafele sétáltunk a házunktól hat kilométerre lévő iskolából, egy építkezésen lettünk figyelmesek arra, hogy a munkások bottal ütötték szegényt. Mi persze odaszaladtunk és megmentettük őt. Hazavittük, letisztogattuk és elrejtettük a szennyesruhák között. Emlékszem, a szomszéd srácoknak fizettünk, hogy hozzanak neki békákat és egereket. Esténként bevittük az ágyunkba és együtt aludtunk vele. Ő volt a mi párnánk..." – mesélte Gabi a Ripost-nak.