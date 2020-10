A ricinusolajat az ősi Egyiptomtól a korai középkorig használták gyógyszerként, az utóbbi időben pedig népgyógyászati szernek tekintik. Magas az E-vitamin- és az ásványianyag-tartalma is, emellett antibakteriális és gyulladáscsökkentő anyagokat is tartalmaz. A ricinus olajnak rengeteg gyógyászati előnye bizonyított, az egészségi állapotunk is javítható vele.

Az ókori Rómában Palma Christi-ként ismerték, ami annyit tesz, Jézus keze. Egyes források szerint 4000 éve sajtolnak ki ricinusolajat, erre utaló jeleket találtak afrikai, kínai, perzsa, és római sírokban is.

A népi gyógyászatban a legtöbben hashajtóként, fájdalomcsillapítóként, és viszketés enyhítésére használják, de Indiában emésztőrendszeri problémákra, vese-és hüvelyfertőzések és gyulladásosbélbetegség kezelésére, illetve asztma ellen is bevetik. Belsőleg használva érdemes citromlével, vagy bármilyen erősebb ízű üdítővel inni, hogy elnyomjuk a kellemetlen ízét.

A Kanári-szigeteken borogatásként használják a ricinusbab leveleit. A szoptató nők például a mellükre helyezve alkalmazták, ezzel csökkentve a mellbimbó gyulladását, de a hasi területen alkalmazva megelőzhető a menstruációval járó fájdalom is, sőt az anyatej termelődésére is jótékonyan hat.

A ricinusolajat közvetlenül a bőrön is lehet használni. Jó viszketésre, piros foltok kezelésére, borogatásként fokozza az ízületek működését és csökkenti a fájdalmat. Gyógyír gombára és különböző bakteriális fertőzésekre is.

A ricinusolaj csomag Edgar Cayce nevéhez kapcsolódik. Bár sok orvos megtapasztalta a csomag jótékony hatását, a mai napig a legtöbben szkeptikusak ezzel kapcsolatban. Ő úgy véli, megfelelően használva a ricinusolaj pakolás javíthatja a csecsemőmirigy és más immunrendszeri területek működését, a hasi területen alkalmazva pedig növeli a limfociták termelődését, amelyek az immunrendszer betegség ellen küzdő sejtjei.

Amikor a ricinusolaj érintkezik a bőrrel, a vérben található lymphociták száma megemelkedik, felgyorsul a sejteket körbevevő méreganyagok eltávozása. Ennek eredményeképpen általánosan javul a szervek működése, csökken a fáradtság és a depresszió.

Elmondható tehát, hogy a ricinusolaj nem csak a hajnövesztés varázsszere, de az egész szervezetre jótékony hatással van.Mutatjuk, hogy mi mindenre jó még a ricinusolaj:

• Ha székrekedés megszűntetése miatt fogyasztjuk, az adagolása felnőtteknél 1 evőkanál, gyermekeknél 1 teáskanál. A szervezet kiürüléséhez a fogyasztástól számítva 4-6 óra szükséges.

• A bőrbe masszírozva a gerinc környékén különösen hatásos, más felületeknél viszont ügyelni kell arra, hogy a nyirokváladék folyásával megegyező irányba masszírozzuk a bőrbe.

• A ricinusolaj gyógyítja a gombát, megelőzi a terhességi csíkok kialakulását, és halványítja a májfoltokat is.

• Bőrfeszesítő hatása van: serkenti az elasztin és a kollagén termelődését.

• Bőrápolóként kókuszolajjal összekeverve, vagy az éjszakai arckrémünkbe csepegtetve használható.

• A ricinus nagyon jót tesz a hajnak, sőt a szemöldöknek és a szempilláknak is, serkenti a hajhagymák növekedését, és egészségesebbé, fényesebbé, dúsabbá teszi a hajat, valamint a száraz, elvékonyodott hajszálaknak is jót tesz.

• Lábápolásra is tökéletes: használata előtt érdemes alaposan kiáztatni a lábat, majd habkővel eltávolítani az elhalt hámsejteket. Ezután egy vattapamacs segítségével vidd fel a ricinusolajat a bőrkeményedésre, rögzítsd fáslival a vattát, vegyél fel egy zoknit éjszakára, és reggel töröld szárazra a lábad. Viszlát bőrkeményedés!