„Már nem tartok a vírustól! Igazából át is ment rajtam... Egy hónapja én is megbetegedtem, elkaptam a koronavírust. Ezt abból gondolom, hogy tapasztaltam magamon a vírus tüneteit. Szerencsére nem vert annyira a földhöz, enyhe lefolyású volt az egész. Úgyhogy bátran kijelenthetem, hogy a velem egy háztartásban élők, és én is benne voltunk ebben a történetben, de megúsztuk. Átment rajtunk" - árulta el a Ripostnak.

„Lett volna jó pár meghívásom, de természetesen ezeket mind lemondtam, nem mentem el. De természetesen betartottuk az összes óvintézkedést, odafigyeltünk, hogy tőlünk még véletlenül se kaphassa el senki. Még az ajtón sem léptünk ki. Viszont a tesztet nem csináltattuk meg. Hallottuk mennyire leterhelt a sok tesztelés miatt az egészségügy, és mire megkaptuk volna az eredményt, már vége lett volna a karanténunknak" – tette hozzá az énekes.