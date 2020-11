Gyakran elhanyagoljuk az egészséges emésztés fontosságát, pedig ha máskor nem is, ekkor mindenképpen tapasztalhatjuk, milyen fontos az elfogyasztott ételek mennyisége és minősége. Természetesen a rossz emésztés kialakulhat különböző betegségek miatt is, de az is előfordulhat, hogy a helytelen táplálkozás, nem megfelelően működő emésztés vezet a problémák kialakulásához. A bélrendszer egészsége befolyásolhatja az életünk különböző aspektusait, sebezhetővé teszi a szervezetet a fertőzésekkel és gyulladásokkal szemben. Ha régóta fennálló problémáról van szó, akkor ne mulasszuk el a szakember felkeresését, de ha úgy ítéljük meg, hogy enyhe gonddal állunk szemben, akkor megpróbálhatjuk az étrendünk megváltoztatásával orvosolni.

Már akkor sokat teszünk, ha reggel nem kávéval, hanem más, egészséges itallal indítjuk a napunkat. Habár a kávé nem ellenség, az emésztési gondokkal küzdők számára inkább kerülendő. Mert az, amit reggel iszunk, nagyon meghatározó a belső egészségünk szempontjából. Íme, néhány ital, amivel érdemes próbálkozni.

BúzafűléA búzafűlé fogyasztása éhgyomorra csodákat tehet az emésztőrendszerrel. Olyan enzimeket tartalmaz, amelyek segítik a testet az élelmiszerek lebontásában és a tápanyagok felszívódását is támogatják. Segíthet a gázok, puffadás, hasi diszkomfortérzés, székrekedés, irritábilis bél szindróma és egyéb emésztési problémák kezelésében is.

Borsmenta teaEzt a teát kellemes íze és egészségügyi előnyei miatt előszeretettel használják már régóta. Olyan anyagokat tartalmaz, amelyek segítik az emésztőrendszert azáltal, hogy csökkentik a bélben fellépő görcsöket, vagyis testünk lazábban és könnyebben emésztheti meg az ételeket. Így hatékony lehet az irritábilis bél szindróma kezelésében is.

ZellerléA zeller méltatlanul elhanyagolt zöldség, számos egészségügyi előnye van a fogyasztásának. A levének fogyasztása természetes gyulladáscsökkentő, amely javíthatja az emésztést és helyreállíthatja a bél egészségét. Nagyon enyhe hashatjóként is alkalmazható, így a megkönnyebbülést is egyszerűbbé teszi.

Édeskömény teaEz a tea segít fokozni az emésztést azáltal, hogy ellazítja az izmokat és serkenti az epe működését. Az édeskömény magjai olyan rostot is tartalmaznak, amely javítja a vastagbél egészségét, emellett ösztönzi az emésztőrendszer vérkeringését.

Citromos vízA langyos víz önmagában is az egyik legjobb dolog, amivel elindíthatjuk a napunkat, mivel elősegíti a bélben lévő erek kitágulását, ezzel pedig az emésztést is segíti, ezek mellett a vese és a máj működését is fellendíti. Ha ezt keresztezzük a citrommal, amely C-vitamint és a rostokat tartalmaz, akkor megkapjuk a legkiválóbb reggeli italt. Ezek ugyanis megvédik a beleket a szabadgyököktől, és csökkentik a gyulladások kialakulásának esélyét. Az immunrendszer erősödését is támogatja, ami a fertőzések megelőzésében segít.

KombuchaA kombucha gombából készített tea kiválóan hat az egészségünkre. Kínában évezredek óta használják azért, hogy értékes tápanyagokkal lássák el a szervezetüket, és azért, hogy kiélvezzék a jótékony hatásait. A zsírszövetek lebontását is fokozza, de a felborult bélflóra helyreállításában is hatékony.