Az Operatív Törzs sajtótájékoztatóján közölték hamarosan elindul a vakcinainfo.gov.hu, itt igyekeznek majd felmérni a lakosság igényeit a koronavírus elleni vakcinákat illetően.

Ugyan hazánkban egyelőre nem érhető el a vírus elleni védőoltás, de szeretnének előre informálódni, hogy például az oltóhelyekre vonatkozóan már legyen egy tervezet.



Müller Cecília elárulta, már többféle forgatókönyv is van, de ez attól is függ, milyen vakcina érkezik majd az országba.

Mivel egyelőre csak korlátozott számban áll majd rendelkezésünkre a védőoltás, első körben az egészségügyi dolgozókat, majd a krónikus betegeket oltják be.