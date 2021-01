A seb szépen gyógyulgatott, ám a minap egy rossz mozdulattal a már éppen gyúgyuló sebet felszakította, és olyan csúnyán begyulladt, hogy kénytelen volt kórházi ellátást igénybevenni. Andi azóta már jól van, akinek csodás, fogyás utáni alakját a TV2 Mokkájában Pachmann Péter is megcsodálta, és most ti is megnézhetitek.