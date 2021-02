Hazánkban sokáig nem volt közismert az articsóka, főként a mediterrán konyha egyik alapvető zöldsége, de az elmúlt években egyre inkább beépült a magyar konyhába is és előszeretettel használjuk különféle ételek elkészítése során. Ez azért is nagyszerű, mert amellett, hogy rendkívül finom zöldség, az egészségünkre is kiemelten jó hatással van.

Az articsóka zöldség és gyógynövény is egyben. A virágbimbó húsos sziromlevelei és a virág közepe fogyasztható el, a leveleket pedig gyógyászati célokra is használják. Nyersen is fogyasztható, de általában főzeléket, salátát, desszertet készítenek belőle.

Az articsókát már az ókorban is ismerték, főként gyógynövényként használták fel, mert már akkor ráébredtek arra, hogy finom íze mellett, segíti az emésztést és a máj kiegyensúlyozott működését.

Az articsóka fő hatóanyaga a cinarin, ami jótékony hatással van az epeműködésre, segíti az epeváladék kiválasztását, ezáltal a nehezebb és zsírosabb ételek emésztése sem jelent akkora problémát a gyomornak. Kutatások során végzett vizsgálatok eredményei alapján segít a koleszterin lebontásában.

Aki puffadással, emésztési problémákkal küzd, érdemes rendszeresen articsókát fogyasztani, mivel a benne található magas rosttartalomnak köszönhetően megkönnyíti a méreganyagok távozását a szervezetből, valamint serkenti a bélmozgást is. Az artricsóka-kivonat például azért is hasznos, mert tulajdonképpen egy aperitifként szolgál, aminek hatására javul az emésztés és csökken a felfúvódás.

Az articsókában található másik fontos hatóanyag a cinarin mellett az inulin, ami egy olyan vízben oldódó növényi rost, amelyet az emberi szervezet nem képes megemészteni. Ezáltal a bélben sértetlenül tápanyagként szolgálhat olyan jótékony baktériumok számára, amelyek felveszik a harcot a kártékony baktériumokkal szemben. Az inulin egyben egy természetes cukorpótló is, amelynek a lebontásához nincsen szükség inzulin, ami azt jelenti, hogy az articsóka nem növeli a vércukorszintet, így cukorbetegek is bátran fogyaszthatják. Sőt, ha étkezés után fogyasztjuk az articsókát, akkor segíti a cukorszint ingadozásának a helyreállítását is.

Az articsóka magas sav-, káliumsó- és flavonoid-tartalma miatt vízhajtóként is funkcionál, valamint serkenti a só kiürülését a szervezetből. Rengeteg rost, ásványi anyag és vitamin található benne, valamint A-, B1-, B2-, és C-vitaminban, folsavban, magnéziumban, kálciumban, foszforban, káliumban, cinkben és vasban is gazdag.

Fontos megemlíteni, hogy szoptatós édesanyáknak az articsóka fogyasztása nem ajánlott, mivel csökkenti a tejelválasztást.

Ha szívesebben fogyasztanánk tea formájában, érdemes beszerezni szárított articsókát, teafüvet. Bár nyersen fogyasztva fejti ki legjobban a jótékony hatásait, teaként szürcsölgetve is kimondottan hasznos. Forrázzunk le négy evőkanál szárított növényt fél liter vízben és hagyjuk állni körülbelül 8-10 percig, majd szűrjük le. Érdemes a reggeli vagy a kora délutáni órákban fogyasztani.