1 kilósan született meg az a kislány Amerikában, akinek most az életéért küzdenek a szakemberek. A január 28-án, 27 hétre született Orla-May Rospo-Hughes még az édesanyja tenyerénél is kisebb volt, mikor világrajött, és azóta is válságos az állapota.

Mint kiderült, a szülés nem magától indult be, hanem sürgősségi császármetszést kellett eszközölni, miután placenta elégtelenséget diagnosztizáltak az anyánál. Az orvosok ezt követően egy nem mindennapi megoldáshoz folyamodtak: egy aprócska uzsonnás zacskóba helyezték a babát, hogy stabilizálni tudják a testhőjét. Első hallásra ez nagyon furcsa dolognak tűnhet, de mint kiderült, egészségügyi körökben ez bevett, hatékony szokás.

A szülőknek azt mondták, nagy eséllyel nem tudják megmenteni a kicsit, de mindent meg fognak tenni érte. Egyelőre az eredmények bíztatók, de még sok mindent át kell vészelniük a sikerhez - írja a Daily Mail.