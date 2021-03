Az agyunk kisebb leszA fülünk és az orrunk azok a testrészeink, amelyek az életünk végéig nőnek, az agyunk sajnos nem tartozik ebbe a kategóriába. Ahogy idősödünk, az agyunk bizonyos részei zsugorodhatnak a kutatások szerint. 30 éves kor felett az agyunk körülbelül 50 ezer neuront veszít naponta, de azért nem kell rögtön pánikba esnünk, mert képes az alkalmazkodásra.

Azt is megállapították, hogy az agyunk térfogata is csökken az idő előrehaladtával, főleg 40 év fölött, méghozzá évtizedenként 5 százalékkal. Ez befolyásolja a memória frissességét, és sajnos nem pozitívan.

Kevesebbet izzadunkHabár a kor előrehaladtával a testünkben bekövetkezett változások többnyire nem annyira pozitívak, azért nem minden lesz kellemetlenebb. A nők ahogy idősebbek lesznek, másképp izzadnak. Ezeknek az átalakulásoknak egy része a változókorral következik be, de már azelőtt is elkezdődik. A verejtékmirigyek ugyanis az évek során egyre zsugorodnak, főleg a hónaljban, ez pedig azt jelenti, hogy kevesebb izzadság termelődik.



Ritkábban leszünk náthásakTermészetesen az immunrendszerünk egyénenként különbözik, de általánosságban elmondható, hogy az egyszerű meghűlésre, náthára kevesebb esélyünk van 30 fölött. Gyerekként nagyon sokszor kapjuk el a különböző betegségeket, az immunválaszok ilyenkor alakulnak ki bennünk, ezért történik az, hogy felnőttként már ritkábban vagyunk betegek.



Gyengül az ízérzékelésAz életmódunk is nagy hatással van arra, hogy milyen az íz- és szagérzékelésünk, annak, aki dohányzik, már korábban gyengülhet, de az biztos, hogy az idősödés is komoly hatással van ezekre az érzékeléseinkre. 30 éves kor fölött kezdődik az ízlelőbimbók gyengülése, de drasztikus változás főleg 60 éves kor fölött következik be, ezért fordulhat elő az, hogy az idősebb emberek túlfűszerezik az ételeket.



Vesztünk az izomtömegünkbőlAz izommennyiségünk az idő múlásával egyre kevesebb lesz, főleg akkor, ha a rendszeres edzés és erősítés nem az életünk része. 30 éves kor fölött évtizedenként 3–8 százalékkal is csökkenhet az izomtömegünk, ezért érezzük magunkat gyengébbnek és gyengébbnek. Sajnos ez 60 éves kor fölött még inkább felgyorsul.

Stabilizálódik az anyagcsereAz anyagcserénk az életünk során fokozatosan változik, és úgy tűnik, hogy egy folyamatos stabilizálódás megy végbe. Ennek a folyamatnak a legkritikusabb időszaka 50 és 60 éves korunk között van. Vagyis a súlyunk az anyagcsere okán nem fog nagyot változni, de azt sosem szabad elfelejtenünk, hogy a táplálkozási szokásaink nyomnak a legtöbbet a latba ebben a kérdésben. Vagyis hiába stabilizálódik az anyagcserénk, ha sokkal több kalóriát viszünk be, mint kellene, hiszen ahogy öregszünk, egyre kevesebbet mozgunk.



Lassabban nő a körmünkFiatalon a körmeink gyorsan nőnek, de mint sok minden, ez is változik, ahogy idősödünk, mégpedig egyre lassabb és lassabb lesz. Ez a változás egészen biztosan a legtöbb embernek nem fog feltűnni, attól függetlenül még megtörténik és a szakértők szerint a lassuló vérkeringés az oka.