A legtöbb ember azt gondolja, hogy normális, ha nem tud éjszaka jól aludni és nagyon nem is akar változtatni rajta. Pedig mindannyian tehetünk az alvásunk minőségi változásáért. Az alvásterapeuta szerint az első és legfontosabb lépés, hogy ne vigyük be a hálószobába a mobiltelefonunkat - írja a The Sun.

Dr. Lindsay elmondta, hogy ennek két veszélye is van. Egyrészt az ember elalvás előtt hajlamos görgetni a posztokat a különböző közösségi média oldalakon és mielőtt észbekapna, már fél órát el is vett az alvásidőből. Másrészt a kék fény, amit a telefon áraszt magából, megzavarja testünk ritmusát. A telefonból áradó fény ugyanis azt mondja az agyunknak, hogy nap közepe van és nem kell még aludnunk. Ha feltétlenül szükséges ágyban használnunk a telefont, akkor állítsuk "éjszakai módra".

Ha éjszaka felébredsz és a telefon rögtön ott van melletted, akkor hajlamos vagy megnézni, mennyi az idő és még megnézel mást is. Ez pedig teljesen felébreszt. Ha az a személyiségtípus vagy, aki így működik, akkor hagyd másik szobában a telefont" - tanácsolja a szakértő.

Dr. Lindsey Browning még az alábbiakat is javasolja: