A 93 éves Baranyi László, akit a legtöbben a Família Kft. hóbortos nagypapájaként ismernek, elkapta ugyan a koronavírust, de szernecsére kigyógyult belőle. Már otthon pihen, de a szövődményektől még mindig szenved.

Nem vagyok százszázalékos még, inkább olyan hetvenöt... De szépen lassan gyógyulgatok. Negatív lett a tesztem, már csak apróbb szövődmények maradtak hátra. Ha mély levegőt veszek, akkor általában köhögnöm kell, de már ez is múlóban van. A kórházba kétoldali tüdőgyulladással kerültem be, aztán tüdőembólia is kialakult nálam, de helyretettek az orvosok. Most pedig sokat segít a regenerálódásban, hogy itthon vagyok, és a feleségem ellát minden földi jóval. Rám is fér, mert lecsúszott rólam pár kiló a klinikán - mesélte Baranyi László a Ripostnak.

Bár Laci bácsi végig próbált nagyon pozitív és erős maradni, a kórházban töltött idő alatt egyszer megérintette a halál szele: