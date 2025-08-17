Örömteli hír: Titokban megnősült Tóth Dávid a korábbi Nagy Ő - Fotó!

A legnagyobb titokban házasodott össze egymással Tóth Dávid és szerelme Timi. Az esküvő híréről mindössze az Instagramról értesültek a rajongók, miután a magyar kajak szakág szövetségi kapitánya megosztotta boldogságát a követőivel. A korábbi Nagy Ő idén márciusban kérte meg barátnője kezét egy romantikus budapesti séta alkalmával, és mind a ketten egyetértettek abban, hogy minek várjanak tovább az esküvővel, még idén egybekelnek. Így is történt!

Egybekelt szerelmével Tóth Dávid a korábbi Nagy Ő

Forrás: artandlens.hu/Varady Nikolett

Tóth Dávid az Instagram-oldalán azt írta az esküvői fotójához, hogy:

Hivatalosan is ez a közös életünk első napja!

Az első képen látható, ahogy Dávid a gyönyörű feleségével áll az esketés után, a következő képen pedig a karikagyűrűiket is megmutatták a követőik számára. A hastegekből kiderül, hogy egy polgári esküvőt tartottak a hétvége során. A bejegyzése alatt gratulált nekik Mikes Anna, és Dávid egyik legjobb barátja Kucsera Gábor is.

