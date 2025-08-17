Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. aug. 17., vasárnap Jácint

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

Kapu Tibor katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
esküvő

Örömteli hír: Titokban megnősült Tóth Dávid a korábbi Nagy Ő - Fotó!

esküvő Nagy Ő Tóth Dávid
Life.hu
2025.08.17.
A világbajnok és olimpiai ezüstérmes kajakozó idén márciusban kérte meg kedvese kezét. Tóth Dávid és Tímea nem várt tovább, augusztus elején egybekeltek.

A legnagyobb titokban házasodott össze egymással Tóth Dávid és szerelme Timi. Az esküvő híréről mindössze az Instagramról értesültek a rajongók, miután a magyar kajak szakág szövetségi kapitánya megosztotta boldogságát a követőivel. A korábbi Nagy Ő idén márciusban kérte meg barátnője kezét egy romantikus budapesti séta alkalmával, és mind a ketten egyetértettek abban, hogy minek várjanak tovább az esküvővel, még idén egybekelnek. Így is történt!

Egybekelt szerelmével Tóth Dávid a korábbi Nagy Ő
Egybekelt szerelmével Tóth Dávid a korábbi Nagy Ő
Forrás: artandlens.hu/Varady Nikolett

Sorra gyűlek a gratulációk Tóth Dávid bejegyzése att

Tóth Dávid az Instagram-oldalán azt írta az esküvői fotójához, hogy:

Hivatalosan is ez a közös életünk első napja!

Az első képen látható, ahogy Dávid a gyönyörű feleségével áll az esketés után, a következő képen pedig a karikagyűrűiket is megmutatták a követőik számára. A hastegekből kiderül, hogy egy polgári esküvőt tartottak a hétvége során. A bejegyzése alatt gratulált nekik Mikes Anna, és Dávid egyik legjobb barátja Kucsera Gábor is. 

Ha kíváncsiak vagytok az ifjú párra, akkor a róluk készült fotókat itt tudjátok megtekinteni:

Tóth Dávid őszinte vallomása: "Sosem az volt a cél, hogy habzsoljam a nőket"

Elege van a céltalan csajozásból.

Tóth Dávid újra szingli: "Nagyon vágyom már egy komoly kapcsolatra"

Úgy érzi, idén rátalál a szerelem.

Megszólalt a Nagy Ő új főszereplője: "Nem baj, ha szeret a pénzemért"

Elárulta, milyen nőt keres.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu