András herceg még a függönyt se húzza el magának és a használt papírzsepkendőit is a személyzettel szedeti fel

Egy új dokumentumfilm és egy frissen megjelent királyi életrajz ismét a reflektorfénybe helyezte András herceget és volt feleségét, Sarah Fergusont. A műsor és a könyv egyaránt részletes képet ad York hercegének és volt feleségének magánéletéről és a személyzethez való viszonyáról.
Andrew Lownie a Entitled: The Rise and Fall of the Yorks (A York-ház felemelkedése és bukása) című könyv szerzője, királyi életrajzíró a Fergie & Andrew: The Duke & Duchess of Excess dokumentumfilmben így fogalmazott: „Andrew különösen szörnyű volt a személyzettel, mint ha nem is tekintené őket embereknek.” Azt is részletezte, hogy a herceg még a legegyszerűbb feladatokat sem végezte el maga. „Alapvetően beosztottakként kezeli őket, akiknek parancsolgatni kell. Szerintem nagyon nárcisztikus, és minden róla szól. Hívja őket, hogy összeszedje a golflabdáit, és négy emelet távolságból is odahívja a szobalányokat, hogy széthúzzák a függönyeit. Leejti a padlóra a használt papírzsebkendőket, és elvárja, hogy az alkamazottak felszedjék azokat” - idézi az Express.
A dokumentumfilmben az is elhangzott: „András nem kommentálta az alkalmazottakkal szembeni viselkedésével kapcsolatos új állításokat.”
Andrew Lownie új könyve András herceg és Sarah Ferguson első közös életrajza, amely betekintést nyújt kettejük életébe és botrányaiba. A kötet részletesen taglalja András tetteid, de Sarah se marad ki a jóból. A szerző szerint Ferguson rendszeresen hatalmas darab marhahúsokat, báránycombokat és sült csirkéket rendelt vacsorára – gyakran csak a lányaival, Beatrixszal és Eugéniával ült az asztalnál, a rengeteg maradék pedig a kukában végezte. Egy elbocsátott munkatárs így fogalmazott: „Minden este úgy terítettek, mintha egy középkori lakomára készülnének, amire VIII. Henrik is büszke lenne.” A fényűzés az étkezéseken túl is mindennapos volt. A komornyiknak hajnal fél ötkor kellett munkába állnia, hogy jégbe hűtött vízitorma várja a hercegnét. A személyi edzők és fodrászok óránként több száz fontot kaptak azért, hogy akár késő délutánig várjanak Sarah Fergusonra.
A páros a mai napig együtt él a windsori Royal Lodge-ban, és közeli barátok maradtak a válás után is. András 2003-ban 75 éves bérleti szerződést írt alá a rezidenciára, amelyet a Crown Estate hagyott jóvá. York hercege 2019-ben lemondott királyi tisztségéről, miután a BBC Newsnight műsorában Emily Maitlis készített vele interjút Jeffrey Epsteinnel való kapcsolatáról. 2021-ben megfosztották királyi és katonai címeitől, a vádakat azonban a herceg mindvégig tagadta. A közvélemény-kutatások továbbra is kedvezőtlen képet mutatnak róla: a YouGov 2025 második negyedévében végzett felmérése szerint mindössze a megkérdezettek öt százaléka vélekedik róla pozitívan.
