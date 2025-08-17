Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
András herceg még a függönyt se húzza el magának és a használt papírzsepkendőit is a személyzettel szedeti fel

dokumentumfilm Sarah Ferguson életrajz András herceg
Nem tekinti embereknek az alkalmazottait a bukott yorki herceg. András és volt felesége életéről új dokumentumfilm készült, ami nem teszi őket szimpatikusabbá.

Egy új dokumentumfilm és egy frissen megjelent királyi életrajz ismét a reflektorfénybe helyezte András herceget és volt feleségét, Sarah Fergusont. A műsor és a könyv egyaránt részletes képet ad York hercegének és volt feleségének magánéletéről és a személyzethez való viszonyáról.

Andrew Lownie új könyve András herceg és Sarah Ferguson első közös életrajza
Andrew Lownie új könyve András herceg és Sarah Ferguson első közös életrajza
Forrás: WireImage

András herceg nem tekinti embereknek az alkalmazottait

Andrew Lownie a Entitled: The Rise and Fall of the Yorks (A York-ház felemelkedése és bukása) című könyv szerzője, királyi életrajzíró a Fergie & Andrew: The Duke & Duchess of Excess dokumentumfilmben így fogalmazott: „Andrew különösen szörnyű volt a személyzettel, mint ha nem is tekintené őket embereknek.” Azt is részletezte, hogy a herceg még a legegyszerűbb feladatokat sem végezte el maga. „Alapvetően beosztottakként kezeli őket, akiknek parancsolgatni kell. Szerintem nagyon nárcisztikus, és minden róla szól. Hívja őket, hogy összeszedje a golflabdáit, és négy emelet távolságból is odahívja a szobalányokat, hogy széthúzzák a függönyeit. Leejti a padlóra a használt papírzsebkendőket, és elvárja, hogy az alkamazottak felszedjék azokat” - idézi az Express.

A dokumentumfilmben az is elhangzott: „András nem kommentálta az alkalmazottakkal szembeni viselkedésével kapcsolatos új állításokat.”

ASCOT, ENGLAND - JUNE 21: Prince Andrew, Duke of York and Sarah Ferguson, Duchess of York on day four of Royal Ascot at Ascot Racecourse on June 21, 2019 in Ascot, England. (Photo by Mark Cuthbert/UK Press via Getty Images)
András herceg és Sarah Ferguson borzasztóan bánt az alkalmazottakkal
Forrás: UK Press

András és Sarah Ferguson közös életéről botránykönyv készült

Andrew Lownie új könyve András herceg és Sarah Ferguson első közös életrajza, amely betekintést nyújt kettejük életébe és botrányaiba. A kötet részletesen taglalja András tetteid, de Sarah se marad ki a jóból. A szerző szerint Ferguson rendszeresen hatalmas darab marhahúsokat, báránycombokat és sült csirkéket rendelt vacsorára – gyakran csak a lányaival, Beatrixszal és Eugéniával  ült az asztalnál, a rengeteg maradék pedig a kukában végezte. Egy elbocsátott munkatárs így fogalmazott: „Minden este úgy terítettek, mintha egy középkori lakomára készülnének, amire VIII. Henrik is büszke lenne.” A fényűzés az étkezéseken túl is mindennapos volt. A komornyiknak hajnal fél ötkor kellett munkába állnia, hogy jégbe hűtött vízitorma várja a hercegnét. A személyi edzők és fodrászok óránként több száz fontot kaptak azért, hogy akár késő délutánig várjanak Sarah Fergusonra.

A páros a mai napig együtt él a windsori Royal Lodge-ban, és közeli barátok maradtak a válás után is. András 2003-ban 75 éves bérleti szerződést írt alá a rezidenciára, amelyet a Crown Estate hagyott jóvá. York hercege 2019-ben lemondott királyi tisztségéről, miután a BBC Newsnight műsorában Emily Maitlis készített vele interjút Jeffrey Epsteinnel való kapcsolatáról. 2021-ben megfosztották királyi és katonai címeitől, a vádakat azonban a herceg mindvégig tagadta. A közvélemény-kutatások továbbra is kedvezőtlen képet mutatnak róla: a YouGov 2025 második negyedévében végzett felmérése szerint mindössze a megkérdezettek öt százaléka vélekedik róla pozitívan.

András herceg rehabilitációjára már nincs esély: jobban tenné, ha csendben meghúzódna

Újabb botránnyal kell szembenéznie a yorki hercegnek, miután egy most megjelent könyv súlyos állításokat fogalmaz meg magánéletével kapcsolatban. A közvélemény többsége támogatná, hogy András herceget fosszák meg hercegi címeitől, ám királyi szakértők szerint erre valószínűleg nem kerül sor.

A kapzsiság hercegnéje: botránykönyv állítja, Sarah Ferguson úgy élt a palotában, mint egy „VIII. Henrik korabeli disznó"

Egy friss életrajzi könyv olyan dolgokat állít Sarah Fergusonról, amit elképzelni is nehéz. András herceg egykori felesége állítólag óriási lakomákat tartott, folyton költekezett, és milliós tartozásokat halmozott fel. A mű szerint a pazarlás és a pénzügyi fegyelem teljes hiánya kísérte a hercegné házasságát, úgy élt II. Erzsébet menyeként, mint egy „VII. Henrik korabeli disznó".

Megszégyenítették őket: Beatrix és Eugénia teljesen elfordultak apjuktól, András hercegtől

Egy új könyv okozott teljes felfordulást a királyi családban. Szerzője nem bánik kesztyűs kézzel a botrányt botrányra halmozó András herceggel és Sarah Fergusonnal, ami megkeseríti gyerekeik mindennapjait is.

 

 

