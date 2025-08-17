Meghan Markle legnagyobb tragédiája: Ezért vall kudarcot minden próbálkozása

A kezdetben szimpatikus Meghan Markle és Harry herceg az utóbbi években soha nem látott mélységekbe süllyedt. Kínos nézni, ahogy egyre kétségbeesettebben kapálóznak a sikerért, stratégiájuk egyelőre nem váltja be a fényes médiakarrierhez fűzött reményeket. Pedig a recept nem lenne működésképtelen, hisz számos megosztó, idegesítő személy épített már fel jövedelmező karriert. Csakhogy a Sussexi gerlepár női fele egy dolognak híján van.
Amikor 2020-ban Meghan Markle és Harry herceg egy lármás médiacirkusz közepette otthagyta a brit királyi udvart és Kaliforniában telepedtek le, ígéretes bulvárkarrier előtt álltak. A kezdetben szimpatikus hercegné lassan kimutatta foga fehérjét, a hercegben is sokan csalódtak, népszerűségük zuhanórepülést vett.
Ennek ellenére az embereknek igénye volt a megosztó párra, nem csoda, hogy Meghan Markle a Netflixszel, illetve a Spotify-jal is szerződést kötött, de számos címlapon és talkshow-ban is megfordult.
A kezdeti érdeklődés azonban csakhamar alábbhagyott, az A-listás sztárok státuszára pályázó egykori színésznő bukást bukásra halmozott. Meghan Markle Netflix műsorait sorra szüntették be, de podcastje is kérészéletűnek bizonyult. Gondolhatnánk, hogy ez azért volt, mert mára csak az emberiség igen kis hányada nem mászik falra tőlük, ám az utálat olykor hasznos lehet.
Legutóbbi főzőműsorától még az is szekunder szégyent érzett, akinek konyhában még a maradékok mikrózása is meghaladja a képességeit, megnyilvánulásai visszataszítóak, az ex-színésznő mintha direkt rá is játszana a dologra. Ennek megértéséhez szükséges idehozni a hate watching jelenséget.
Legnagyobb nézettséget akkor lehet generálni, ha a szélsőséges érzelmekre hatunk, mely legtöbbször a szeretet, szenzáció, csodavárás. Legalább ilyen erős érzelem az utálat, megvetés, nem csoda, hogy számos műsor direkt polgárpukkasztásra hat, mely saját nevet is kapott angol nyelvterületen.
Hate watchingról, magyarul gyűlölet-nézésről akkor beszélünk, amikor valami bosszantót nézünk, ahelyett hogy szimplán nem vennénk róla tudomást.
Ha valami olyat nézünk, amit utálunk, és legszívesebben kitörölnénk az emberiség kollektív emlékezetéből, megkapjuk a felsőbbrendűség érzését, egy közösségi élmény részesei lehetünk, de morbid kíváncsiságunkat kielégítő bűnös élvezetként is felfogható a dolog. Remakek esetén pedig gyakran az eredeti mű iránti hűségünket is kifejezhetjük, melytől jó adag nosztalgiát is kaphatunk.
Többek között ezt éljük át az egyre silányabb minőségű Disney remakek esetén, de legutóbb az És egyszer csak… c. Szex és New York paródia nézői gyűlölték a szép emlékű sorozat meggyalázását úgy, hogy az már szinte egy kollektív tudattá nőtte ki magát. Közel sem új keletű társadalmi jelenségről van szó: a kétezres évek gagyi valóságshow-i, trashcelebjei is az emberek negatív érzéseire akartak hatni. Erre a jelenségre lenne jó példa Meghan Markle is, akinek tartalmait nem azért követik, mert rajonganak érte, bár ez a mechanizmus, mintha a hercegné esetében nem igazán működne.
Kezdetben mindent megtett azért, hogy az emberek szeressék, egyfajta modern Diana hercegnének képzelte magát, csakhogy az emberek igen gyorsan átláttak a szitán, így taktikát váltott. Meghan Markle és férje az elmúlt években rendre olyan projekteket tettek le az asztalra, melyek kifejezetten irritálták a nézőket, mintha direkt negatív érzéseket akartak volna kiváltani.
Más értelmes magyarázatot legalábbis nem találok arra, hogy egy főzőműsorban valaki elhiszi magáról, hogy séf, mert a bolti zacskóból celofánba önti át a perecet.
A hercegnéi címbe kétségbeesetten kapaszkodó egykori színésznő próbálja az emberek ingerküszöbét elérni, ám balszerencséjére nem elég érdekes még a provokációhoz sem, pedig ahhoz tényleg nem kell diploma. A kínos főzőműsora, a Szeretettel, Meghan pár epizód után elveszti az ember figyelmét, de ugyanez volt elmondható a 2021-es Netflix dokusorozatáról, mely sehogy sem volt képes elhitetni a nézővel, hogy érdemes a figyelmére.
Ebben a videóban egy összefoglalót láthatsz Meghan Markle főzőműsorának legkínosabb pillanatairól:
Meghan Markle-lel kapcsolatban nem az utálat és megvetés, hanem a közöny, unalom az élmény, mely a lehető legrosszabb forgatókönyv egy médiakarrierhez.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.