Igazi kis divatdiktátor Vajna Tímea egy hónapos kislánya: Hailey bepózolt a kamerának

babafotó Ráthonyi Zoltán Vajna Tímea
Life.hu
2025.08.17.
Az üzletasszony egy hónappal ezelőtt adott életet második gyermekének Haileynek. Vajna Tímea kislánya néhány hét alatt hatalmasat nőtt a képek tanúsága szerint.

Elsőként posztolt teljes alakot képet a kislányáról Vajna Tímea. Az üzletasszony több évnyi egészségügyi harc után egészséges csöppségnek adott életet július elején, a kis Hailey pedig azóta nő mint a gomba. Az édesanya - aki már Palácsik-Ráthonyi Tímea néven éli a mindennapjait - imádja az anyaságot, amiben rengeteget segít neki a férje Ráthonyi Zoltán is, aki kiveszi a részét a gyereknevelésből. Ráadásul a sors ajándékaként Timiék első és második gyermeke között mindössze néhány hónap van, így nagyon szoros testvéri viszony alakulhat ki Ben és Hailey között. 

Vajna Tímea határtalanul boldog, hiszen nemrég világra hozta második gyermekét
Vajna Tímea határtalanul boldog, hiszen nemrég világra hozta második gyermekét
Forrás: Bors

Vajna Tímea a kertjükben játszott a gyermekeivel

Timi a Beverly Hills-i otthonuk kertjében játszott a hétvégén a gyermekeivel, és erről több képet is posztolt az Instagram-oldalán. Az egyiken láthatjuk, hogy az egy hónapos Hailey már most egy igazi kis divatdiktátor. A kis hercegnő ugyanis egy cuki szamócás ruhában, és egy rózsaszín kalapban pózolt az anyukája kamerájának, miközben kint feküdtek a házuk kertjébe. Ha kíváncsiak vagytok a zabálnivaló képekre, azokat itt tudjátok megtekinteni:

