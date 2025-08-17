Igazi kis divatdiktátor Vajna Tímea egy hónapos kislánya: Hailey bepózolt a kamerának

Elsőként posztolt teljes alakot képet a kislányáról Vajna Tímea. Az üzletasszony több évnyi egészségügyi harc után egészséges csöppségnek adott életet július elején, a kis Hailey pedig azóta nő mint a gomba. Az édesanya - aki már Palácsik-Ráthonyi Tímea néven éli a mindennapjait - imádja az anyaságot, amiben rengeteget segít neki a férje Ráthonyi Zoltán is, aki kiveszi a részét a gyereknevelésből. Ráadásul a sors ajándékaként Timiék első és második gyermeke között mindössze néhány hónap van, így nagyon szoros testvéri viszony alakulhat ki Ben és Hailey között.
Timi a Beverly Hills-i otthonuk kertjében játszott a hétvégén a gyermekeivel, és erről több képet is posztolt az Instagram-oldalán. Az egyiken láthatjuk, hogy az egy hónapos Hailey már most egy igazi kis divatdiktátor. A kis hercegnő ugyanis egy cuki szamócás ruhában, és egy rózsaszín kalapban pózolt az anyukája kamerájának, miközben kint feküdtek a házuk kertjébe. Ha kíváncsiak vagytok a zabálnivaló képekre, azokat itt tudjátok megtekinteni:
