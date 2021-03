A nővérként dolgozó Nagy Gergelyné Hajnalka még az első hullámban fertőződött meg koronavírussal. Állapota súlyosra fordult, és az intenzívre került. 68 napig tartották mélyaltatásban, 42 napig műtüdő segítségével tudott csak lélegezni.

Csupán tavaly októberben mehetett haza, de a gyógyulási folyamat még most is tart.

"Havonta járok vissza a Korányiba vizsgálatokra, de a háziorvosommal is folyamatos kapcsolatban vagyok. Most az immunrendszerem erősítése a cél, hiszen sem a tüdőm, sem a vesém nem működik még mindig megfelelően" – árulta el a kemma.hu-nak a nővér.

Hajnalka izmai is teljesen leépültek a betegség következtében. Szerencsére már sokat javult a helyzet, de a járás illetve a tárgyak megfogása még mindig nehezen megy neki.

Az asszony gyógytornával, immunerősítőkkel és házimunkával próbál gyógyulni.