1. Gyógynövények

A népi gyógyászatban már régóta ismertek bizonyos nyugtató, altató hatású gyógynövények, amelyek segítségével jó eséllyel vehetjük fel a harcot akár az elalvási, akár az átalvási zavarokkal szemben.

A valeriána, más néven macskagyökér álmatlanság elleni kedvező hatását már az ókorban ismerték. Több olyan vegyületet tartalmaz, amely oldja a szorongást, és javítja a szervezet stresszre adott válaszát. Megfigyelések szerint a hatásmechanizmusa hasonló a kémiai altató- és nyugtatószerekéhez, miközben azoknál sokkal egészségesebb alternatívát jelent.

A komlót régóta használják nyugtalanság, álmatlanság kezelésére. Az alvást elősegítendő már a középkorban használtak komlótobozzal töltött párnát, és az is régi megfigyelés, hogy a komlószedők gyakran álmosodtak el munka közben. Napjainkban a komlót az álmatlanság elleni szerekben például macskagyökérrel kombinálják.

Jó hatással van az álmatlanságra a 2000 éve használt orvosi citromfű, amely nevét a citromhoz hasonló illatának köszönheti. Nyugtató hatású, és az idegesség és a stressz okozta pszichoszomatikus tüneteket is enyhíti.

A levendula az egyik legsokoldalúbban felhasználható gyógynövény, mégis talán feszültségoldó, nyugtató hatásáról ismert leginkább. Amellett, hogy segít enyhíteni a fejfájást is, hozzájárul az elalváshoz és az alvászavarok megszűntetéséhez.

A sort még számos gyógynövénnyel lehetne folytatni, amelyek ugyancsak hasznos szolgálatunkra lehetnek a stressz csökkentésében és az alvás elősegítésében: ilyen például a kamilla, a hársfa, a galagonya vagy az orbáncfű is.

2. Aromaterápia

A gyógynövényeken kívül az illóolajok is segítséget nyújthatnak a stresszoldásban és a stressz okozta alvászavarok enyhítésében. Számos fajtájuk közül válogathatunk, egyeseket párologtatóban, másokat a fürdővízben érdemes használni. Hatásuk egészen különleges: feltöltenek és vitalizálnak, de ugyanakkor el is lazítják a testünket és a pszichénkre ugyancsak jó hatással vannak.

A levendulaolaj például csökkenti a félelmet, ellazít, kiegyensúlyoz. Képes szabályozni az idegrendszer működését. A bergamottolaj stresszoldó és antidepresszáns hatású. A majorannaolaj enyhíti a túlérzékenységet és a feszültséget, a citromolaj pedig felfrissít, miközben a feszültséget is oldja.

Vannak, akik a kedvenc olajukból egy kis mintát mindig magukkal hordanak, esetleg a ruhájukra vagy zsebkendőre csepegtetve, így egész nap érezhetik annak megnyugtató illatát.

3. Masszázs

A stresszoldás harmadik nagyágyúja, a masszázs, amely jótékony hatású az idegrendszerre. Oldódnak az izomfeszülések, normalizálódik a vérnyomás és a szívritmus. A masszázs segíti a szervezet méregtelenítését és az immunrendszert is erősíti, ellenállóbbá teszi. Aktiválódik a paraszimpatikus idegrendszer, amelynek hatására oldódik a belső feszültség. A stresszoldó masszázs hatékony módja az energiaszint növelésének, hosszantartó, kellemes, ellazult érzetet eredményez.

+1 Mindfulness

Ma már a legtöbb ember számára nem ismeretlen a „mindfulness" kifejezés, ami a tudatos vagy éber jelenlét angol megnevezése arra a tudatállapotra, amikor a figyelmünket célzottan a jelen pillanatra és annak történéseire irányítjuk. Ilyenkor olyannak fogadjuk el az eseményeket, amilyenek, ahelyett, hogy olyanná akarnánk őket tenni, hogy az elképzeléseinknek megfeleljenek.

A mindfulness meditáció az alvászavarok kezelésében is segít, ugyanis azokat az agyi területeket erősíti, melyeket az álmatlanság gátol, rombol és leépít. Ha rendszeresen gyakoroljuk, sokkal könnyebben ellazulunk este az ágyban is, és hamarabb álomba merülünk.