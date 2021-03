Zsidró Tamás március elején még boldogan mesélt arról, hogy megkapta a koronavírus elleni első védőoltást , most azonban nincs jól, ugyanis ennek ellenére covidos lett.

Zsidró Tamás Instagram sztorijában tette közzé, hogy hiába kapta meg az első védőoltást, mégis megfertőzödött a koronavírussal - írja a Bors.

Egy hete, hogy az oltás után covidos lettem. Szörnyű az egész, az ellenségemnek nem kívánom"

- írta a sztárfodrász.

Esete nem egyedülálló, korábban Gáspár Zsolti is az első oltás után fertőződött meg és annyira rosszul lett, hogy intenzív osztályra került. Mindenképpen fontos kiemelni, hogy a teljes védettséghez szükséges a második védőoltás is. A kutatások szerint azonban ha valaki az első oltás után kapja meg a koronavírust, enyhébb lefolyású lesz, hisz már az első oltás is véd a szövődményektől.