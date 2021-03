Több esetben előfordul, hogy valaki az első vakcina beadását követően betegszik meg koronavírusban. Náluk gyakran felmerül a kérdés, hogy szükséges-e a második oltás vagy sem - írja a Ripost.

Müller Cecília, az országos tisztifőorvos egyértelműen megválaszolta ezt a kérdést a háziorvosoknak küldött levelében:

A Magyarországon jelenleg alkalmazott COVID-19 oltóanyagok alkalmazási előírása szerint mindegyik oltóanyag vonatkozásában az oltási sorozat két részoltásból áll. Azon személyeknek, akik az első részoltás után COVID-19-ben megbetegedtek, gyógyulásukat követően kell a második részoltást beadni, amennyiben nem áll fenn bármilyen okból ellenjavallat"

Tehát azok is megkapják a második védőoltást, akik megbetegedtek az első vakcina beadása után. Szerencsére a kutatások szerint az első védőoltás is véd már a súlyos szövődményektől, így ha valaki el is kapja a betegséget, valószínűleg könnyebben fogja viselni.