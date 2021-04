Tarján Zsófi nem beteges típus, éppen ezért azt sem tudta, tulajdonképpen, melyik háziorvoshoz van bejelentkezve. Viszont szerette volna minél hamarabb megkapni a koronavírus elleni vakcinát valószínűleg inzulinrezisztenciája miatt. Ám kiderült, nincs a nyilvántartásban. Szerencsére azonban sikerült megoldani a helyzetet.

"10 éve nem jártam a háziorvosomnál. Azt hittem, átjelentkeztem. Akinél hittem, hogy be vagyok jelentve sem jártam sok éve, nem vagyok beteges szerencsére. Mindketten külön foglalkoztak az ügyemmel: kiderült, hogy nem vagyok nyilvántartásban, meg lett nézve, le lett ellenőrizve és szóltak. A másik háziorvos is felhívott, hogy készítsek labort, hogy oltásra tudjon küldeni. Már meg is van az időpont. Nem jutok szóhoz! Nem vagyok vallásos, de most ez jön: ha létezik, a jó Isten áldja meg az összes egészségügyi dolgozót! Nagyon megérdemlik!!! - írta Zsófi a Facebook-oldalán.