Takáts Tamás és felesége is megkapták a koronavírus elleni oltást, ráadásul már a második kört is. A Karthago énekese elárulta, melyik vakcinát választották, és az is kiderült, hogy miért emellett tették le a voksukat:

"A kínai oltást kaptuk a körzeti orvosnál. Kérhettük volna a Pfizert is, de akkor sorba kellett volna állunk egy idegen helyen, egy oltóközpontban. Én azonban elővigyázatosságból szeretek minél kevesebb felé menni" - mesélte a Borsnak.