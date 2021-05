Cikkünkben eláruljuk, miért járhat húgyúti fertőzéssel a szex, hogyan előzhetjük meg, és mit kell tenni, ha már megvan a baj.

A húgyúti fertőzést a legtöbben „felfázásként" ismerik. Pedig ez a betegség a leggyakrabban attól alakul ki, hogy a bél- és hüvelyflóránk részeként velünk élő E. coli baktériumok a végbél környékéről vagy a hüvelyből átkerülnek a húgycsőbe, ahonnan a húgyhólyagba továbbjutva megtelepednek és gyulladást okoznak. Kevesen tudják, de a szexuális együttlét is okozhatja ezt a fertőzést. Lássuk, hogy miért!

A közösülés során a bél- és a hüvelyflórában található baktériumok könnyen belesodródhatnak a húgycsőbe, majd onnét továbbjuthatnak a húgyhólyagba, ami hamar gyulladást, illetve jellegzetes tüneteket okoz. Az aktus közben ugyanis a női gáttájékon intenzív tevékenység folyik, és a végbélnyílás, a hüvely, és a húgycső nyílásának egymáshoz való közelsége miatt sajnos megeshet, hogy az aktus során kórokozó sodródik a húgycsőnyílás közelébe. A káros baktérium szeretkezés közben feljuthat a húgyhólyagba, ahol megtelepedve szaporodásnak indul és gyulladást, hólyaghurutot okoz. A bacik előrehaladását a szomszédos hüvelyben mozgó hímvessző is segíti, ami szinte felfelé tolja a betolakodókat.

A húgyúti fertőzések kialakulását elősegítheti a genetikai hajlam, ilyen például az átlagosnál rövidebb húgycső, vagy a korábban már átélt húgyúti fertőzés.

Emellett fontos tényező a szexuális együttlétek gyakorisága is, hiszen minél többször közösül egy pár, annál magasabb a kockázat. A felfázás nagyobb eséllyel alakul ki az első együttlét után, és hajlamosító körülmény lehet a partnerek gyakori váltogatása is. Jó tudni, hogy a spermicid fogamzásgátló készítmények használata is növelheti a hólyaghurut kialakulásának kockázatát, ezért azoknak, akik korábban már küzdöttek a betegséggel, érdemes kerülniük ezeknek a szereknek a használatát. Az anális közösülés kedvelői minden esetben használjanak gumióvszert, ugyanis a végbélben élő E.coli baktérium megtelepedhet a férfi húgycsövében, így a következő „normál" együttlét alkalmával onnét kijutva fertőzést okozhat a nőnek!

A húgyúti fertőzés kialakulását a fent említett tényezők mellett a nem megfelelő higiénia is elősegíti, ezért nem szabad elhanyagolni az együttlét előtti és utáni alapos tisztálkodást mindkét fél részéről.



Így előzd meg a problémát:A húgyúti fertőzést elkerülésére van néhány dolog, amire odafigyelve sokat tehetünk egészségünk megőrzése érdekében.

1. A szexuális aktus előtti és utáni vizeletürítéssel megakadályozható, hogy a húgyhólyagba jutott kórokozók elszaporodva gyulladást okozzanak.

2. Tartsd tisztán az intim területeket! A szexuális együttlét előtti mosakodással a nők máris megszabadulhatnak a gáttájékon tanyázó kórokozók nagy részétől, ám a személyes higiénia ugyanennyire fontos a partner esetében is.

3. Nemcsak az egészségünk és az alakunk miatt fontos a napi 2-2,5 liter folyadék elfogyasztása, hanem a húgyúti betegségek kialakulásában is fontos a szerepe: ha sokat iszol, ezáltal átmosod a húgyutakat, amivel máris sokat tettél a felfázás elkerüléséért.

Ezt tedd, ha már utolért a baj1. Igyál sokat! A húgycsőben maradt baktériumok a vizelettel ürülnek a legjobban, így érdemes odafigyelni a fokozott folyadék fogyasztásra.

2. Ha enyhe tünetek kínoznak, választhatsz növényi gyógyszert, amely vény nélkül bármelyik patikában kapható, például olyat, amelyik medveszőlőlevelet tartalmaz. A medveszőlőlevélben található növényi összetevők gyulladáscsökkentő, antibakteriális és fertőtlenítő hatásúak, ezért egy ilyen készítmény hasznos segítségedre lehet az enyhe húgyúti fertőzések kezdeti tüneteinek mérséklésére.

3. Ha nem múlnak, vagy erősödnek a tünetek, vagy magas láz, esetleg véres vizelet jelentkezik, orvoshoz kell fordulni, ez esetben valószínűleg antibiotikumra lesz szükség.

4. A fertőzés ideje alatt nem ajánlott a szexuális együttlét: a tünetek súlyosbodásának veszélye miatt érdemes megvárni a tünetmentes állapotot.