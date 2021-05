Az állatkísérletek során jól teljesített a vakcina, masszív antitesttermelést indított be az influenza A és B vírusa, valamint a Sars-CoV-2 ellen is.

Ami még ennél is fontosabb, hogy az oltás hatékonyan védte meg a koronavírus-fertőzés ellen a kísérleti állatokat. Az embereken való tesztelést a gyártó még erre ez évre ígéri.

A koronavírus-járvány ideje alatt ugyan a megszokotthoz képest jóval alacsonyabb volt az influenzafertőzöttség, azonban a betegség így is fennáll, tehát ez a kombinált vakcina lehetőséget adhat a két vírus elleni együttes védekezésre. A két betegség hasonló tünetekkel jár, és az adatok szerint többen is voltak, akik a koronavírust és az influenzát is egyidőben kapták el - írja a Biorxiv.

A Novavax koronavírus elleni védőoltása jelenleg az EU gyógyszerhatóságának engedélyezésére vár. Szintén az EMA engedélyére vár a német Curevac és a kínai Sinovac védőoltása, illetve a nálunk már alkalmazott, orosz Szputnyik V.