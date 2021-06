Istenes Bence nagyon komoly sérülést szenvedett a pályán, amikor az Öskü Veszprém megyei csapat színeiben játszott. Egy szerencsétlen esés után a válla annyira megsérült, hogy kórházba kellett szállítani, és meg is műtötték.

Szerencsére azóta már otthon lábadozik, de elismerte, el kell gondolkoznia azon, hogy ez egy jel, és lassítania kell. Továbbra is nagy fájdalmaim vannak, gyakorlatilag nem tudom használni a kezem. Három-négy hét, amíg ebben a karrögzítő hevederben kell élnem, utána lehet megkezdeni a gyógytornát, ami további hat-nyolc hét. Ha addig minden rendben történik, akkor utána valamikor el lehet kezdeni szépen lassan edzeni és megnézni, hogy működik-e a dolog. Nem ment el a kedvem a focitól, mert ez benne van. 34 éves vagyok, 6 éves korom óta sportolok folyamatosan. Versenyszerűen fociztam, mellette bokszolok, wakeboardozom, snowboardozom, röpizek, görkorizom, bicajozom, tényleg mindent csinálok és ennek ellenére ez volt az első komolyabb sérülésem, most voltam először kórházban. Nem rettentem meg ettől, alig várom, hogy visszatérjek a pályára és elkezdődjön a bajnokság" - mondta Bence a Blikknek.

"Hiszem azt, hogy a testünk folyamatosan jelez, hogy mi a jó a lelkünknek. A sérülésem is egy jel volt, hogy vegyek vissza. Éjjel-nappal dolgoztam és nem lehet ennyi mindent egyszerre csinálni. Nem véletlenül mondják, hogy amikor a vállunkon sok a teher, akkor jön egy vállsérülés. Ez nálam is igaz volt, hiszen egyszerre csinálom öt ember munkáját, műsort vezetek az RTL-nél, saját gyártócég, reklámügynökség, egyre több a zenei projekt, közben az IstenEst és mellette több kisebb projekt is fut. Annyi mindent csinálok, hogy ez egyszerűen nem mehet így tovább. Úgy tűnik, még jobban lassítanom kell" - tette hozzá.