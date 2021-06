Az új vírusvariáns az Indiában márciusban azonosított delta-variáns nevű változat mutációja. A delta-variáns fertőzőképessége erősebb a kínai Vuhanban másfél évvel ezelőtt azonosított „eredeti" koronavírusnál.

Már 40 embernél azonosították a vírus újabb, delta plusz nevet viselő mutációját Indiában.

Ahogy arról mi is hírt adtunk, az eddig ismert delta-variáns fertőzöttjei erős fejfájásról, torokfájásról és orrfolyásról számolnak be, a fiatalabbaknál leginkább súlyos náthához hasonlító tünetekkel jár, az viszont aggodalomra ad okot, hogy ez a mutáns negyven százalékkal fertőzőbb a koronavírus eddig ismert variánsainál. Már az is kiderült, kikre jelent halálos veszélyt a delta, ami hazánkban szerencsére ez idáig igen alacsony számban van jelen.

Az indiai kormány a delta pluszt „aggodalomra okot adó" variánsnak minősítette óriási fertőzőképessége miatt, és amíg a delta-variáns már a világ 90 országában jelen van, az AY.1 jelzésű delta pluszt eddig kilenc országban, az Egyesült Államokban, az Egyesült Királyságban, Portugáliában, Svájcban, Japánban, Lengyelországban, Nepálban, Oroszországban és Kínában találták meg

-írja a BBC.