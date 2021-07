A 19 éves színésznő, Miranda McKeon az Instagram-oldalán jelentette be, hogy harmadik stádiumú mellrákot diagnosztizáltak nála az orvosok. A fiatal sztár, akit a Netflix Anne, E-vel a végén! című sorozatából ismerhetnek, már túl is van az első pár kemoterápiás kezelésén, de ez még csak a kezdet. Műtét és sugárkezelés is vár még rá.

A színésznő azt tervezi, hogy a kezelései alatt végig nyíltan számol be majd arról, ami vele történik, hátha ezzel erőt ad valakinek, aki hasonló cipőben jár.