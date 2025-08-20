Nagyvászon a szabadban – A legjobb kertmozis helyek Budapesten és környékén

Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. aug. 20., szerda

Kővári F. Luca
2025.08.20.
Igazi filmrajongó vagy és hangulatos kikapcsolódást keresel a nyári estékre? Mutatunk pár kertmozis helyet, ahol a szabad ég alatt élvezheted a pároddal, a barátaiddal vagy akár a családoddal a kedvenc klasszikusaidat.

A kertmozikban töltött esték az egyik legnépszerűbb kikapcsolódásokhoz tartozik a fiatalok és az idősebbek közt is. Ha eddig csak a kanapéd kényelméből streamelted a kedvenc filmjeidet, akkor inspirálódj ezek közül a remek helyek közül, hogy a természetben élvezhessétek szeretteiddel a legnagyobb klasszikusokat.

10 legjobb kertmozi
A kertmozi nyár végén is kiváló program
Forrás: Shutterstock

Melyek a legjobb kertmozis helyek egy kellemes nyári éjszakához?

Listánkban összegyűjtöttünk budapesti kertmozikat és azok is találnak majd kedvükre való helyeket, akik kicsit távolabb merészkednének a belvárostól.

Paulaner Sörkert és Mozi a Margitszigeten

A margitszigeti Gasztro Sétányon található sörkert egész nyáron várja vendégeit, naponta akár három vetítéssel. A korai órákban animációs filmeket vetítenek, de a romantikára vágyók és az akciófilmek szerelmesei is megtalálhatják a nekik tetsző alkotásokat. 

A moziélmény fogyasztás fejében ingyenes.

Érdemes időben érkezni, mert a helyek érkezési sorrendben foglalhatók el.

Moziműsor

Garden Cinema 

A Budapest Garden egész nyáron ingyenes kertmozival várja vendégeit a kellemes Duna melletti helyszínen. A vászont a homokos strandröplabdapályára helyezték, ezért érdemes olyan ruhával készülni az estére, ami kényelmes és a hűvösebb időre is megfelelő. Kínálatuk főleg a legszórakoztatóbb, legkedveltebb blockbusterekből áll.

Moziműsor

Várkert Mozi

Azoknak, akik egy gyönyörű, exkluzív környezetben kívánják eltölteni az estéjüket, a Várkert Bazár moziját ajánljuk. A kínálat főleg olyan magyar közönségfilmekből áll, mint a Hogyan tudnék élni nélküled? vagy a Véletlenül írtam egy könyvet. 

Ha esetleg érdekelnek a rövid animációs filmek akkor itt a MOME diákjainak alkotásait is megtekintheted.

Moziműsor

Erzsébetligeti Színház – Ligeti Mozi

A Ligeti Mozi rendezvénysorozaton olyan magyar kedvenceket nézhetünk meg, mint a Magyar vándor, A Pogány Madonna, vagy a #sohavégetnemérős. 

A Corvin Művelődési Ház udvarán vetített filmek díjmentesen látogathatók.

 Az előadások előtt a Green Caffe frissítőkkel és finom falatokkal várja a vendégeket! 

Moziműsor

PikNik Mozi

Ez a programsorozat egy innovatív közösségépítő rendezvény, vagyis több mint egy „átlagos” kertmozi. A látogatók már délután egy hangulatos pikniken vehetnek részt saját pokrócaikkal, kosaraikkal, az esti filmezés az esemény csúcspontja. Az sorozat több helyszínen (Kőbánya, Óbuda, Halásztelek, Balatonkenese) kerül megrendezésre, melyekre mind ingyenesen várják a mozikedvelőket.

Moziműsor 

Barlang

Ha kicsit kimozdulnál Budapestről, akkor kiváló választás lehet a Dunaparti Művelődési Ház pinceklubja, Szentendre autentikus rendezvényhelyszíne és közösségi tere. 

A klasszikusok mellett, itt alternatívabb, szerzőibb filmeket is vetítenek.

 A mozi után érdemes maradni, mert széles a választék koncertek terén is.

Moziműsor

