Nagyvászon a szabadban – A legjobb kertmozis helyek Budapesten és környékén

A kertmozikban töltött esték az egyik legnépszerűbb kikapcsolódásokhoz tartozik a fiatalok és az idősebbek közt is. Ha eddig csak a kanapéd kényelméből streamelted a kedvenc filmjeidet, akkor inspirálódj ezek közül a remek helyek közül, hogy a természetben élvezhessétek szeretteiddel a legnagyobb klasszikusokat.

A kertmozi nyár végén is kiváló program

Forrás: Shutterstock

Melyek a legjobb kertmozis helyek egy kellemes nyári éjszakához?

Listánkban összegyűjtöttünk budapesti kertmozikat és azok is találnak majd kedvükre való helyeket, akik kicsit távolabb merészkednének a belvárostól.

Paulaner Sörkert és Mozi a Margitszigeten

A margitszigeti Gasztro Sétányon található sörkert egész nyáron várja vendégeit, naponta akár három vetítéssel. A korai órákban animációs filmeket vetítenek, de a romantikára vágyók és az akciófilmek szerelmesei is megtalálhatják a nekik tetsző alkotásokat.

A moziélmény fogyasztás fejében ingyenes.

Érdemes időben érkezni, mert a helyek érkezési sorrendben foglalhatók el.

Garden Cinema

A Budapest Garden egész nyáron ingyenes kertmozival várja vendégeit a kellemes Duna melletti helyszínen. A vászont a homokos strandröplabdapályára helyezték, ezért érdemes olyan ruhával készülni az estére, ami kényelmes és a hűvösebb időre is megfelelő. Kínálatuk főleg a legszórakoztatóbb, legkedveltebb blockbusterekből áll.

Várkert Mozi

Azoknak, akik egy gyönyörű, exkluzív környezetben kívánják eltölteni az estéjüket, a Várkert Bazár moziját ajánljuk. A kínálat főleg olyan magyar közönségfilmekből áll, mint a Hogyan tudnék élni nélküled? vagy a Véletlenül írtam egy könyvet.

Ha esetleg érdekelnek a rövid animációs filmek akkor itt a MOME diákjainak alkotásait is megtekintheted.

Erzsébetligeti Színház – Ligeti Mozi

A Ligeti Mozi rendezvénysorozaton olyan magyar kedvenceket nézhetünk meg, mint a Magyar vándor, A Pogány Madonna, vagy a #sohavégetnemérős.

A Corvin Művelődési Ház udvarán vetített filmek díjmentesen látogathatók.

Az előadások előtt a Green Caffe frissítőkkel és finom falatokkal várja a vendégeket!

